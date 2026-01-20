Aldo Corzo, defensor de Universitario de Deportes, se refirió al trabajo del técnico Javier Rabanal al frente del equipo y aseguró que están esforzándose día a día para cumplir con lo que el entrenador les pide.

“El ‘profe’ tiene nuevas ideas. Estamos trabajándolas en el día a día. Hay que tener paciencia, porque cuando viene un técnico nuevo, tiene nuevas ideas y hay que respetarlas. El trabajo no se ve de un día para otro, sino en un tiempo. Queremos que el equipo siga bien”, expresó.

Corzo resaltó a los refuerzos que llegaron este año para reforzar a Universitario y afirmó que el equipo está fuerte en lo colectivo. “Son buenos jugadores. Confiamos mucho en ellos. Van a aportar bastante y están rabajando de la mejor manera”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a la dificultad de la Liga 1 este año. Corzo es consciente de los refuerzos que trajeron Alianza Lima y Sporting Cristal. “Va a ser un torneo recontra parejo. De eso no hay duda. Va a ser más duro para la U”, apuntó.

Sobre los siete extranjeros, el defensor crema espera que eso mejore la competencia de la liga. “La idea de eso es que el fútbol siga mejorando. Vamos a ver qué es lo que sale”, mencionó.

Por último, consideró que la U está fuerte en su búsqueda del tetracampeonato. “Todos son buenos jugadores, finalmente todos van a aportar desde su lugar. Creo que lo más fuerte es el grupo y eso es lo que siempre vamos a rescatar”, sostuvo. Si estamos fuertes, tendremos más chances de lograr el objetivo", dijo.