Corzo y Fossati, la garra y la devoción de tres años de autoridad en el Perú: una historia de fe para recordar en los 101 años de Universitario
La imagen podría estar, sin duda alguna, en el museo de Universitario: de fondo, Matute con las luces apagadas y algunas bengalas prendidas en el campo que dan la sensación de que el estadio del eterno rival se estuviera incendiando; delante, Aldo Corzo llorando a punto de abrazar a un inmutable Jorge Fossati. Es la foto que refleja el título crema en 2023 tras vencer a Alianza Lima en su cancha, pero también lo que significa el lazo inquebrantable entre el técnico y su capitán, los líderes de una “U” histórica que ya obtuvo su cuarto torneo consecutivo y van por el tricampeonato en sus 101 años de historia.

