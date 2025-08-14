Palmeiras aplastó 4-0 a Universitario en partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, disputado este jueves en Lima.

Aldo Corzo fue autocrítico con el desempeño del conjunto ‘crema’. Una derrota que los deja con un pie y medio fuera del certamen internacional.

“No era lo que esperábamos. No hicimos un buen partido. Entramos desconcentrados. Le pedimos disculpas al hincha que tenía mucha ilusión. Tenemos que levantar cabeza porque esto sigue”, lamentó el capitán.

¡EL CAPITÁN! Aldo Corzo ⚽️, defensa de @Universitario 🇵🇪, tras la derrota ante Palmeiras 🇧🇷: “No era lo que esperábamos. No hicimos un buen partido. Entramos desconcentrados. Le pedimos disculpas al hincha que tenía mucha ilusión. Tenemos que levantar cabeza porque esto sigue”. pic.twitter.com/67OIgzFCo1 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 15, 2025

