Palmeiras aplastó 4-0 a Universitario en partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, disputado este jueves en Lima.
MIRA | Radiografía de Palmeiras, el rival de la U que fue octavo en el Mundial de Clubes, embolsó 153 millones de dólares y usa la neurociencia para ‘clonar’ a Xavi
Aldo Corzo fue autocrítico con el desempeño del conjunto ‘crema’. Una derrota que los deja con un pie y medio fuera del certamen internacional.
“No era lo que esperábamos. No hicimos un buen partido. Entramos desconcentrados. Le pedimos disculpas al hincha que tenía mucha ilusión. Tenemos que levantar cabeza porque esto sigue”, lamentó el capitán.
