Universitario se alista para recibir este martes 14 de abril a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores, y todo va quedando listo para este partido. No obstante, para aliviar tensiones, se realizó un divertido reto que tuvo como protagonistas a Aldo Corzo y Miguel Silveira.

En las redes sociales del club se compartió un vídeo con un divertido reto que enfrentó a Corzo y Silveira contra la dupla Miguel Vargas y Bryan Reyna. ¿El desafío? Armar una línea de tres llevando el balón en un clásico michi sobre el campo de juego.

Y aquí se demostró quién tuvo más habilidad. El equipo Corzo-Silveira ganó dos rondas y se quedó con el desafío. Ambos estuvieron atentos para armar la línea de tres y sorprender a sus compañeros de equipo.

La publicación del vídeo ya tiene varios comentarios de los hinchas cremas, quienes resaltan en buen ánimo que hay en la interna del plantel para encarar el partido de este martes contra Coquimbo Unido por la Copa Libertadores.

Los merengues esperan lograr su primera victoria para posicionarse como uno de los líderes del Grupo B. Recordemos que debutaron con un empate sin goles ante Deportes Tolima en Colombia.

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