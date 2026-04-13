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Corzo y Silveira ganan divertido reto con Universitario previo a duelo por Copa Libertadores. (Foto: Liga 1)
Corzo y Silveira ganan divertido reto con Universitario previo a duelo por Copa Libertadores. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Universitario se alista para recibir este martes 14 de abril a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores, y todo va quedando listo para este partido. No obstante, para aliviar tensiones, se realizó un divertido reto que tuvo como protagonistas a Aldo Corzo y Miguel Silveira.

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