Universitario vive sus días más felices en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 luego de vencer 2-1 a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. Los cremas se ubican en la cima de la tabla de posiciones con 18 puntos, dos más que Cusco FC y Deportivo Garcilaso, sus más cercanos perseguidores.

Sin embargo, en medio de la euforia, en la U también hay tiempo para respuestas. Y es que las duras palabras de Carlos Zambrano, referente aliancista, no cayeron nada bien luego de los reclamos en tienda merengue tras el clásico que acabó con la suspensión del ‘Kaiser’, además de un castigo al técnico Néstor Gorosito. “Esperemos que no nos suspendan más jugadores o se sigan quejando de nosotros porque parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado”, había declarado el central.

Revive el triunfazo de la U ante Melgar:

🔥RESUMEN DEL TRIUNFAZO DE LA 'U' SOBRE MELGAR



Con un golazo de Jairo Concha y un cabezao de William Riveros, los cremas se posicionan como únicos líderes del Clausura.



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzBb9k#L1MAX #TorneoClasura2025 #FutbolPeruano pic.twitter.com/MBlfRZ4NsL — L1MAX (@L1MAX_) September 14, 2025

Ante ello, Corzo respondió. “Mantenemos un perfil humilde. Yo prefiero no hablar. Creo que lo mejor es hablar en la cancha, para todos. No quiero que se den temas fuera de la cancha”, señaló el capitán merengue.

Por su parte, Martín Pérez Guedes también decidió opinar al respecto. “Eso ya pasó. Nosotros nos dedicamos a jugar y hay que seguir metiéndole porque queremos lograr el objetivo final”, mencionó el mediocampista de Universitario.

Asimismo, el exfutbolista de Melgar analizó la gran victoria ante su exequipo. “No perdimos la calma, estuvimos concentrados y sabíamos que el partido iba a ser largo. La verdad que hemos ganado en plaza difíciles y falta mucho. No se ha logrado nada. Falta y ganarle a Melgar es importante”.

