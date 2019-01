Universitario: Alejandro Hohberg y el día que entrenó con los cremas

No es la primera vez que Alejandro Hohberg tiene sobre su pecho la insignia de Universitario de Deportes, que para el 2019 sería su nuevo club.

En el año 2012, Alejandro Hohberg supo lo que era formar parte de Universitario de Deportes. Aunque fue por un breve periodo, que tuvo un final triste e inesperado.

El día que Alejandro Hohberg pasó pruebas con Universitario de Deportes. (Foto: GEC)

Por aquel entonces, Alejandro Hohberg tenía apenas 20 años y se presentó a Campo Mar para pasar un ciclo de pruebas con Universitario de Deportes.

A pesar de que aprobó -con creces- las evaluaciones deportivas con los cremas y recibió el visto bueno del comando técnico de Nolberto Solano, el mediocampista peruano no pudo quedarse por los problemas económicos del club.

"En ese momento no venía con pretensiones altas, porque quería jugar y mostrarme, pero el gerente del club [Jorge Vidal] me ofreció plata que por ahí no se le paga siquiera a un chico de reserva [500 dólares por tres años]", dijo Alejandro Hohberg en una entrevista con el diario "El Bocón" en el 2015.

Siete años más tarde, Alejandro Hohberg dio el golpe en el mercado de transferencias del fútbol peruano y pasó de Alianza Lima a Universitario de Deportes, entidad en donde buscará trascender y por qué no ser campeón nacional.