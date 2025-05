Y una postal quedará para los años: el vestuario eufórico y él, Alex Valera, el delantero que todos los años escucha que la U “no tiene 9″ absolutamente sereno, demasiado para la circunstancia, prueba de que el trabajo silencioso de los técnicos, de su entorno, del club con él, da sus frutos. En el triunfo se agradece internamente. En la derrota, se pone el pecho.

En la Liga 1, Valera también muestra eficacia: ha convertido 4 goles en 11 partidos, convirtiéndose en una pieza clave en el esquema de Fabián Bustos. Si bien su arranque de temporada fue discreto, su rendimiento ha ido en ascenso y hoy se perfila como el referente ofensivo del equipo.

Desde su entorno destacan su compromiso con el club y aseguran que, por ahora, cualquier posibilidad de salida está fuera del radar. “Ahorita estamos concentrados en la ‘U’, en clasificar a la siguiente fase de la Libertadores y en el tricampeonato. Si existe la posibilidad, la analizaremos en su momento, pero por ahora no hay nada”, señaló una fuente a El Comercio.

Además, reconocen que Valera supo aprovechar la falta de adaptación de los refuerzos extranjeros en el ataque. “Ellos son buenos jugadores, pero al parecer no se adaptaron”, indicaron en referencia a Diego Dorregaray y Facundo Churín, quienes no lograron consolidarse en el once titular.

Trabajo personalizado

Hace unos meses, Alex Valera trabajó junto al exjugador de Boca Juniors, Luis Abramovich, quien le enseñó conceptos técnicos que potenciaron su rendimiento en la segunda mitad del año, etapa en la que anotó 7 goles.

“Estuve trabajando con el profesor Abramovich, de Argentina. Lo traje unos días porque no podía exigirme demasiado debido a que los partidos estaban muy seguidos. En ese corto tiempo, me hizo notar las falencias técnicas que tenía. Yo pensaba que lo sabía todo, pero me pidió hacer un enganche y no sabía qué era. Me ayudó a mejorar mis movimientos y a resolver mejor dentro del área”, declaró Valera el año pasado en una entrevista con Liga 1 Max.

Por esa razón, y según pudo conocer este diario, está previsto que en el mediano plazo el delantero vuelva a entrenar con Abramovich para seguir puliendo aspectos de su juego.

Valor en transfermarkt

Según la última actualización de Transfermarkt del 7 de noviembre de 2024, el valor de mercado de Álex Valera es de 900 mil euros. Este monto lo posiciona como uno de los delanteros más valiosos de la Liga 1 peruana y el cuarto jugador con mayor valor en Universitario de Deportes.

Vìnculo con la U

El delantero Alex Valera, pieza clave en el ataque de Universitario de Deportes, tiene vínculo contractual con el club crema hasta diciembre de 2026.

Sus números

Más allá de los altibajos que pueda tener un delantero durante una temporada, la estadística no miente: Alex Valera ha sido el goleador de Universitario de Deportes en los últimos tres años, consolidándose como una pieza clave en el ataque crema.

En 2023, firmó una destacada campaña con 16 goles en todas las competiciones. En 2024, mantuvo su regularidad y cerró el año con 13 anotaciones. Y en lo que va del 2025, ya suma 5 goles entre la Liga 1 y los torneos organizados por Conmebol, reafirmando su papel como el principal artillero del equipo.

Valera en Copa

Más allá de los números, su presencia en el área, su evolución técnica y su capacidad para resolver jugadas determinantes lo han convertido en un referente ofensivo para Universitario, especialmente en una temporada donde el club pelea en dos frentes: la liga local y la Copa Libertadores.

Desde fuera, la sensación es clara: Valera ha evolucionado como futbolista. Se le ve más maduro, con mejor lectura del juego y siendo más decisivo. Sin embargo, aún se percibe que le falta un socio de nivel similar que lo complemente o le compita de igual a igual en el ataque. La ‘U’ necesita opciones ofensivas que mantengan la exigencia alta, sobre todo en una temporada que apunta a grandes objetivos tanto en el plano local como internacional.

***

