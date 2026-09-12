Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima y celebró una nueva victoria en el clásico peruano. Álex Valera resaltó los tres puntos obtenidos frente a un rival directo.

“Contento por el triunfo, veníamos sumando y hemos logrado tres puntos importantes ante un rival fuerte”, señaló en L1Max el delantero crema, quien valoró especialmente la importancia del resultado conseguido.

Valera afirmó que cada compromiso de Universitario representa una final y destacó que el equipo aprovechó un error aliancista durante los minutos finales para asegurar una victoria importante en el clásico.

“Todos los partidos son finales, hoy no fue la excepción. Pudimos sacar tres puntos al último minuto en un error de ellos”, manifestó el atacante tras finalizar el encuentro.

El delantero reconoció que Alianza Lima dominó la posesión, aunque Universitario fue efectivo para aprovechar sus oportunidades. Sobre su gol, expresó: “Para mí es importante el tanto, para toda la familia, amigos y la gente crema”.