Valera contrató al profesor argentino Luis Abramovich, gran parte del año pasado para mejorar deficiencias técnicas que consideraba tener y ser hoy el jugador que es. Los resultados de aquella preparación comienzan a hacerse visibles en el rendimiento del atacante crema, que continúa siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo a lo largo de su estadía en Ate.

Abramovich, quien trabajó con Valera para potenciar sus recursos como delantero, habló en exclusiva con el Comercio, pero en un primer momento evitó atribuirse todos los méritos de la evolución del atacante, a quien reconoció por su esfuerzo y por haber construido su carrera desde abajo, sin pasar por divisiones menores y ser hoy el jugador exitoso en un club de la magnitud de Universitario de Deportes.

(Foto: Liga 1)

“Alex ha luchado desde abajo sin haber hecho inferiores, pero yo, cuando fui, sincronizamos un montón y sé que eso aporta mucho. Hay que darle continuidad a eso y me alegro de que pueda expresar un par de situaciones como las que estuvimos practicando y que terminen en gol”, explicó el entrenador personal a este diario.

El trabajo, según detalló Abramovich a El Comercio, va mucho más allá de la técnica individual. Se trata de comprender cada situación de juego, perfilar el cuerpo de acuerdo con la posición en la que te encuentres, utilizar los amagues, cambiar de dirección y encontrar la mejor manera de resolver frente al arco rival. Son movimientos que pueden parecer sencillos desde fuera, pero que requieren lectura, coordinación y capacidad para reaccionar ante las condiciones que plantea cada jugada y de esta manera ser un jugador de alto rendimiento.

“No es un tema solo de técnica, es como poner el cuerpo, cómo perfilarse, cómo amagar. El cómo es lo importante. Uno lo hace, pero cómo lo haces y las diferentes formas para hacerlo según la coyuntura de juego en el momento”, precisó Abramovich, al explicar por qué no existe una fórmula única para definir dentro del área.

Abramovich también explicó que cada acción depende de factores distintos: la ubicación de los defensores, la marca del rival, la presencia de compañeros y el espacio disponible para rematar. Por eso, el aprendizaje consiste en desarrollar herramientas para responder a escenarios cambiantes y no limitarse a repetir un movimiento de manera automática sino a tener recursos para ser letal en el área.

Pero no solo Alex Valera se preocupó por mejorar sus cualidades como delantero, sino también es consciente de que debe cuidar su cuerpo para exigirse rendir en la alta competencia. Según pudo conocer El Comercio desde el circulo de Alex Valera es muy cuidadoso con su alimentación y con su descanso.

Lo letal que es Valera

Según una publicación de Dato Crema en la red social X comenta que Alex Valera desde que fichó por Universitario de Deportes por el año 2021 hasta la fecha lleva 90 goles anotados, una cantidad que lo ubica como el goleador de Universitario y parte fundamental del tricampeonato alcanzado en la temporada 2023, 2024 y 2025 hasta el cierre de este informe.

📊 Los 90 goles de Alex Valera con Universitario. Curiosamente, la U solo perdió un partido de Liga 1 en el que Valera anotó. Fue precisamente el día de su primer gol con la camiseta crema, en la derrota por 3-1 ante Cantolao en el Apertura 2021. https://t.co/Y182hRagzw — Dato Crema (@DatoCrema1924) October 19, 2026

Además, Alex Valera fue el máximo goleador del equipo en cada temporada desde 2021 hasta 2026, y también el futbolista más influyente de la ‘U’, considerando goles y asistencias, durante esos mismos años según la cuenta de Son Datos y no opiniones de Jesús Chirinos.

Asimismo, los últimos cinco años de Valera con Universitario de Deportes ha sido de ensueño, puesto que, su notoriedad también se refleja en las estadísticas del fútbol peruano: desde 2021, es el peruano más influyente, el que registra más dobletes y hat-tricks, y el que más goles de cabeza ha anotado con 1.83 de estatura. Asimismo, se ha convertido en el futbolista con más goles con Universitario en el siglo XXI, lo que refleja que pese a que la directiva le puso competencia, él siempre se ha destacado ante la adversidad.

La competencia no pudo con el rendimiento de Valera

Los clubes tops de Europa siempre por posición tienen 2 o 3 jugadores en alto nivel para competir por la titularidad, por eso fue normal que la directiva de Universitario de Deportes haya pensado en todos estos cinco años ponerle competencia a Valera con delantero foranéo, sin embargo, el tema a discutir, en todo este tiempo fue en nivel de esa competencia.

Coincidentemente ninguno le ganó el puesto a Valera ni fue tan determinante como el peruano en el área en cuanto a hacer goles.

En 2021, Enzo Gutiérrez fue una de las alternativas ofensivas con las que contó el equipo de Universitario de Deportes, con pasado en la San Martín no terminó convenciendo y tuvo que irse sin pena ni gloria.

Posteriormente, en 2023, Universitario incorporó a Emanuel Herrera, un delantero con experiencia y antecedentes goleadores en Sporting Cristal; sin embargo, en Ate las lesiones hicieron que no destacará y terminará yendose a final de temporada.

Un año después llegó Diego Dorregaray, que tampoco destacó, mientras que en 2025 la apuesta fue Diego Churín, que a pese su longevidad y experiencia exitosa en Cerro Porteño de Paraguay no terminó de convencer y su salida fue como la de sus antecesores extranjeros que terminaron de abandonar el club sin pena ni gloria.

Para 2026, el club sumó a Sekou Gassama, otra opción para reforzar el ataque; y se terminó yendo a los cinco meses de arribó porque no anotó ni convenció y su nivel no fue el esperado por temas físicos. Finalmente, la directiva crema apostó por un seleccionado como Gianluca Lapadula y él sí se complementó con Valera y ambos vienen siendo protagonistas en este torneo Clausura con el elenco merengue a falta de cinco jornadas para definir al ganador de este segundo torneo del año.

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