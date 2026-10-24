icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alex Valera. (📸 ITEA Sport / Liga1 Te Apuesto)
Alex Valera. (📸 ITEA Sport / Liga1 Te Apuesto)
Por Jean Pierre Maraví Coppa

El momento que vive Alex Valera con Universitario de Deportes no solo se refleja en goles sino también en la ubicación y cualidades técnicas que hoy tiene para decidir en situaciones puntuales del juego. Y es que toda su evolución que ha tenido Alex en este último tiempo se debe a un trabajo individual que tuvo de manera alejada a su club, con el fin de mejorar y perfeccionar movimientos para que tomé mejores decisiones en el área, y con ello sea el goleador letal que la ‘Trinchera Norte’ celebra cada fin de semana.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?