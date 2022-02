Conforme a los criterios de Saber más

A un mes de los partidos de la selección peruana ante Uruguay y Paraguay por las dos últimas fechas de Eliminatorias, hay una gran preocupación por cómo llegan los delanteros. Muchos de ellos, como Gianluca Lapadula no tienen minutos. El único que viene siendo titular y marcando goles es Alex Valera. De no mediar inconvenientes, será el atacante que llegue con más partidos encima a estos importantes encuentros.

La selección peruana define su clasificación a Qatar 2022 en estas dos últimas fechas de Eliminatorias. Serán dos finales para el equipo de Ricardo Gareca. Para esos encuentros, todos tienen que llegar de la mejor manera. Sin embargo, el puesto de centrodelantero se está convirtiendo en un gran dolor de cabeza para el técnico.

El delantero titular de Perú con Ricardo Gareca siempre fue Paolo Guerrero. El capitán de la selección peruana sigue solucionando su tema en la rodilla. No juega desde octubre del año pasado cuando Perú derrotó 2-0 a Chile por Eliminatorias . Además, no tiene equipo y no sabe cuándo volverá a pisar un campo de fútbol.

Paolo Guerrero sigue con la rehabilitación fuera de Perú. (Foto: GEC)

VIDEO RECOMENDADO

Cristian Benavente tuvo un debut soñado con la camiseta de Alianza Lima tras marcar un golazo de tiro libre y sellar la victoria en Matute. Mira la reacción de los hinchas blanquiazules ante el primer partido del 'chaval'.

Jefferson Farfán también fue utilizado como único delantero. La ‘Foquita’ también padece un problema similar a Paolo Guerrero. Lo buena noticia es que ya estaría listo para jugar la siguiente fecha con Alianza Lima, cuando enfrente a Cristal el 6 de marzo. Eso sí, el delantero en la blanquirroja más aparece hoy como opción de recambio.

Gianluca Lapadula recién volvió a entrenar con el Benevento. Ricardo Gareca buscará reunirse con el goleador para saber cómo va su situación. Lo que espera el ‘Tigre’ es que el Bambino vuelva a jugar y llegue con partidos encima a la fecha doble. Además, que cuide su lesión en la nariz.

Santiago Ormeño no es titular en el León de México. Sus números no son muy buenos. En toda la temporada, ha disputado 23 partidos, 6 como titular, y no ha podido marcar ni un solo gol en la Liga MX. Además, no le fue bien cuando le tocó arrancar las acciones ante Ecuador.

Gianluca Lapadula tiene 5 goles con camiseta de la selección peruana. (Foto: AFP)

-CON MÁS MINUTOS-

El que sí aprovechó su debut en Eliminatorias con Perú es Alex Valera. El delantero de Universitario sorprendió a todos y demostró que no quiere ser el último en la lista de atacantes en la selección peruana.

No cabe duda, que Alex Valera es el único delantero habitual convocado por Ricardo Gareca que está pasando por un buen momento. Inició la temporada marcando goles con Universitario y llegaría a los encuentros ante Uruguay y Paraguay con una buena cantidad de partidos jugado s.

Alex Valera. (Foto: El Comercio)

Luego de la fecha ante Ecuador, Alex Valera sumó 3 encuentros donde marcó 2 veces. Hasta antes de unirse a los trabajos con la selección peruana, el delantero podría llegar a tener 6 partidos más: 4 por la Liga 1 y 2 por Copa Libertadores.

Los 2 partidos por Copa Libertadores serán la prueba de fuego para Alex Valera. El atacante de Universitario tendrá que medirse ante la dura marca de los defensas de Barcelona de Guayaquil tanto en Ecuador como en Lima.

Alex Valera ya demostró que está listo para comenzar a aceptar grandes retos. La camiseta de la selección peruana no le pesa. Además, es un delantero que se adecúa al estilo de juego de Ricardo Gareca. De última opción, podría pasar a ser una sorpresa en esta fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022 .

Alex Valera anotó su segundo gol con la selección peruana. Foto: FPF.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Alianza Lima, con goles de Barcos, Míguez y Benavente, revirtió el marcador frente a Mannucci y consiguió su primera victoria en la Liga 1 temporada 2022.