Está en la cima. Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, fue elegido como el mejor jugador de la Liga 1 - 2025 por la Agremiación de Futbolistas (Safap). El atacante crema cerró la temporada con 17 goles en total.

Mediante un comunicado en redes sociales, la Safap informó que los propios jugadores nacionales eligieron al Valera como el mejor del año pasado.

“El mejor jugador 2025 de la Liga1. Felicitamos a Alex Valera por haber sido escogido por sus compañeros de profesión como el mejor del año”, se puede leer en la publicación.

Sin duda, el reconocimiento a Alex Valera es justo debido a su trascendencia en Universitario. El delantero logró el tricampeonato con los cremas y alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores.

En Liga 1, Valera jugó 33 partidos, anotó 16 goles y dio seis asistencias. En Copa Libertadores, por su parte, jugó ocho encuentros y marcó un gol. Sus números confirman asó fu buen momento.

Valera superó en las votaciones a Iván Colman (Cusco FC), Jairo Concha (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal) y Facundo Callejo (Cusco FC).