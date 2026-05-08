En los 15 minutos del entretiempo, mientras Coco Araujo trataba de convencerse del 1-0 a favor a pesar del rendimiento muy discreto de sus jugadores, las redes sociales del club soltaron un post de festejo apresurado. La publicación se trató del gol 80 de Alex Valera con Universitario y de su ingreso al selecto Top 10 de goleadores del club, donde Lolo Fernández suma 161 tantos. Aunque quiso pintar de crema la celebración, terminó siendo opacado por un segundo tiempo desastroso.

O quizás, fue tan solo un mal augurio, un acto a destiempo que aunque buscó ‘likes’, reacciones y repost, terminó siendo la diana donde cayeron todos los dardos por el amargo 2-1 final. A la U no le remontaban un partido por Copa Libertadores desde el nefasto 4-3 en cancha de Véle Sarsfield en el 2006.

Las flechas apuntaron a Williams Riveros, tantas veces héroe y, ahora, metido en el papel del villano. Sin responsabilidad directa en los dos goles de Vadalá, el paraguayo ingresó a los 46′ por Anderson Santamaría y la ‘U’ empezó a cojear en defensa.

A partir de esta decisión de Coco Araujo, quien sacó a Santamaría porque estaba amonestado y metió a Riveros porque lo tenía a la mano tras superar su lesión, se puede intuir que el técnico de la ‘U’ está aprendiendo sobre la marcha. Brilla con goleadas con Liga 1 y ante un Nacional con 10 hombres, pero va a Chile y quiere repetir la fórmula. Insiste con Flores y lo mantiene 75 minutos en el campo a costo de que Alzugaray recién ingrese con el marcador en contra. Luego, como para parchar errores manda al campo al Tunche, Fértoli y Silveira.

No bastaba acaso con analizar que tras el 1-1 a los 51′, había jugadores como Concha, Pérez Guedes y Carabalí que pedían a gritos el cambio por bajo rendimiento. Ahí le falló le falló la muñeca a Coco. Los cambios nunca entraron para solucionar sino para ser parte de la derrota. El único argumento para el 1-0 parcial era que la U trasnformó su primer córner en una jugada preparada que tras rebote y rebote fue conectado con Valera.

Remontada amarga

¿El 1-0 fue casualidad? Hasta el gol, Coquimbo había pateado 6 córners. Sin embargo, el primer cobro de esquina que pateó la U fue una jugada preparada entre Santamaría, Fara y Valera. Así fue el gol 80 del delantero nacional.

Luego, en todo el primer tiempo solo se puede destacar que la ‘U’ resistía las arremetidas torpes del cuadro local. En la complementaria, sin embargo, Vadalá desnudó al equipo apenas a los 50′.

Un centro desde la izquierda superó a toda la defensa y Vadalá se desmarcó de Fara y Vargas debajo del arco para el 1-1. El portero, por cierto, tuvo un regreso al titularato para el olvido.

El 2-1 definitivo fue aún más doloroso. Vadalá venció de un derechazo tras amagar a toda la línea defensiva. Vargas ni siquiera pudo intuir hacia dónde iba el disparo.

La U no estuvo cerca del empate porque no encontró argumentos para acercarse al arco de Coquimbo. Con esa condena, se quedó con 4 puntos en la tabla y permitió que Coquimbo sume 6 puntos con victorias en la ida y la vuelta.

Un técnico urgente

Esta semana la directiva de Universitario inició las conversaciones con posibles candidatos a asumir la dirección técnica. Tomarse su tiempo en este caso no habla de que la decisión se tomará con cautela sino de la poca experiencia de Franco Velazco en estos casos y que la agenda de Antonio García Pye no es tan amplia.

La U despidió hace más de 15 días a Javier Rabanal. En este lapso, jugó 5 partidos y perdió 2, anotó 14 goles y recibió 8.

El principal candidato hasta hace unas horas era Fabián Bustos, que consiguió una victoria 4-2 con Millonarios en cancha de Boston River por la Copa Sudamericana.

Se habla, ahora, de la posible llega del Killy González, un técnico que se amoldaría al sistema y al plantel pero que carece de una experiencia exitosa que convenza al hincha.

Serán días claves para resolver temas en la U. Hoy, sin embargo, amananece fuera de la pelea de la Liga 1 y golpeado en la Copa. Medio año perdido por malas decisiones que hoy repercuten todos los cimientos donde se construyó el tricampeonato.

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