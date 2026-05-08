Por Jasson Curi Chang

En los 15 minutos del entretiempo, mientras Coco Araujo trataba de convencerse del 1-0 a favor a pesar del rendimiento muy discreto de sus jugadores, las redes sociales del club soltaron un post de festejo apresurado. La publicación se trató del gol 80 de Alex Valera con Universitario y de su ingreso al selecto Top 10 de goleadores del club, donde Lolo Fernández suma 161 tantos. Aunque quiso pintar de crema la celebración, terminó siendo opacado por un segundo tiempo desastroso.

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