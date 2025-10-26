Universitario de Deportes está a un paso del tricampeonato hoy ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura y uno de sus máximos exponentes en la campaña de este año es Alex Valera. El delantero crema es consciente de la situación y agradeció las muestras de cariño del hincha en el recibimiento del equipo en Tarma.

“Estamos tranquilos, con la cabeza metida en el partido con ADT, dependemos de nosotros mismos y solamente sacar un resultado positivo. Me sorprendí cuando vi que no hay hospedaje en Tarma, pero el hincha siempre nos acompaña”, expresó.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Valera también se refirió a su futuro. Si bien tiene contrato con Universitario hasta fines del 2026, su continuidad podría verse truncada tras la buena campaña que ha desempeñado con los cremas y la posibilidad de irse al extranjero.

Alex Valera. (Foto: GEC)

“Eso se ve mas adelante, como dijo Álvaro Barco eso (mi renovación) se ve a fin de año. Yo quisiera quedarme toda la vida, pero depende de lo que ellos busquen, eso se verá más adelante”, declaró el jugador al respecto.

Con 15 goles en 30 partidos en la Liga 1, Valera está fino frente al arco y ha sido clave para que la U está a un paso del tricampeonato. Es más, a falta de tres partidos para acabar el año, puede firmar su mejor racha goleadora al término del Torneo Clausura.

“Ojalá se me dé la oportunidad, pero yo creo que este equipo no solo depende de un jugador, sino somos un colectivo que está funcionando de la mejor manera, cada uno está al 100%”, apuntó.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.