El delantero que alguna vez fue señalado por sus expulsiones y por perder la cabeza en medio de una batalla ahora mira desde otro lugar la camiseta que viste: lleva 84 goles, acaba de superar en partidos al ídolo Lolo Fernández y al histórico Roberto Chale, y firmó una renovación de contrato hasta el 2029. Universitario no solo alargó el vínculo con Alex Valera, su goleador. Acaba de asegurar, también, a uno de los hombres que empieza a recoger el testigo de una generación de capitanes que pronto podría despedirse.

No son días sencillos para la ‘U’. Las buenas noticias aparecen con cuentagotas y casi siempre tienen que abrirse paso entre cuestionamientos, malos resultados y decisiones que todavía generan dudas. Por eso la renovación de Valera adquiere un valor especial. El atacante de 30 años había quedado libre para negociar con cualquier club desde mitad de año, pero hace aproximadamente tres semanas la administración crema volvió a tocar su puerta con una propuesta.

No hubo una novela interminable. Tampoco demasiadas vueltas. Las conversaciones avanzaron con rapidez y ambas partes encontraron un punto de acuerdo. Valera seguirá vestido de crema hasta el 2029.

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⚽️ 25’ Gol de César Inga

🤝 29’ Asistencia de César Inga #UnidosOtraVez#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/DodJORDlHs — Universitario (@Universitario) August 17, 2026

Es también el reconocimiento a un futbolista que ya dejó de ser una promesa. Según Transfermarkt, su valor de mercado bordea el millón de euros. Pero hay números que explican mejor su importancia en Universitario.

El último domingo, frente a Cajamarca FC, Valera alcanzó los 183 partidos con la camiseta crema y superó las 182 presencias de dos nombres que forman parte de la memoria grande del club: Teodoro ‘Lolo’ Fernández y Roberto Chale. La misma tarde marcó un gol después de un taco que coronó una magnífica jugada colectiva iniciada por César Inga. Fue su tanto número 84 con Universitario, cifra que le permitió igualar en el noveno puesto de los goleadores históricos a Piero Alva.

No es poca cosa para alguien que alguna vez llegó a Ate cargando sobre los hombros las dudas de quienes todavía no sabían qué clase de delantero tenían delante.

Alex Valera renovó hasta el 2029 con Universitario. (Foto: Universitario)

El delantero que sobrevivió a la competencia

La llegada de Gianluca Lapadula podía haber modificado el escenario. Era lógico imaginar que la presencia del delantero ítalo-peruano reduciría los minutos de Valera y que la competencia terminaría empujando a uno de los dos hacia el banco.

Ocurrió lo contrario. Ambos encontraron una manera de convivir. Ante Sporting Cristal y Cajamarca FC hubo goles, asistencias y sociedades que demostraron que no necesariamente se trata de elegir entre uno y otro. La ‘U’ puede necesitar a los dos.

Por eso la renovación también representa un mensaje futbolístico: Valera sigue siendo parte del proyecto. Pero existe una lectura todavía más profunda. La ‘U’ no solamente está renovando goles. Está renovando liderazgo.

Valera ya llevó la cinta de capitán en algunos partidos y, aunque el brazalete suele tener nombres definidos, dentro del vestuario pertenece a ese grupo que ejerce autoridad sin necesidad de levantar demasiado la voz. Aldo Corzo, Andy Polo, Horacio Calcaterra y Edison Flores han ocupado ese espacio durante los últimos años. El problema es que el tiempo también juega sus propios partidos.

Fotos: ITEA Sport / @Liga1TeApuesto

A Corzo y Calcaterra se les termina el contrato a finales de temporada. Ambos atraviesan una etapa de sus carreras en la que el retiro aparece cada vez más cerca. Flores, por su parte, atraviesa un momento futbolístico delicado y hoy ni siquiera tiene asegurado un lugar en las convocatorias de Héctor Cúper.

Entonces aparece Valera. A los 30 años, el delantero entra en una etapa distinta de su carrera. Ya no es aquel futbolista que perdía el control con facilidad, acumulaba expulsiones y convertía cada discusión en una batalla personal. El tiempo también se juega dentro de un futbolista. Y Valera parece haber entendido que la madurez no significa perder carácter, sino aprender dónde ponerlo.

Su historia en Universitario es, en ese sentido, una pequeña historia de superación. Ahora tiene otros objetivos. Sus 84 goles lo dejaron a dos de Juan José Oré, que suma 86, y a cuatro de Fidel Suárez, con 87. Más arriba aparece Daniel Ruiz, sexto con 93. El siguiente peldaño está ahí, a la vista.

También está su propio récord. En el 2025 consiguió 17 goles en un año calendario. En el 2026 ya tiene 13 y todavía queda mucho Clausura por jugar.

Quizá por eso el contrato hasta el 2029 no solamente protege a la ‘U’ de perder a su goleador. También le entrega a Valera el tiempo suficiente para convertirse en algo más grande que un delantero.

Alex Valera suma 7 goles en el 2026, y 78 en el historial de Universitario. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Los capitanes se van. Las generaciones cambian. Las camisetas pasan de unas manos a otras. Y en Universitario parece haber una certeza: cuando llegue ese momento, Alex Valera estará todavía ahí.

No necesariamente con la cinta en el brazo. Pero sí con el liderazgo invisible que empieza a construirse cuando un futbolista deja de jugar solamente para sí mismo y comienza a representar a los que vienen detrás.

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