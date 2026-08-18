Por Jasson Curi Chang

El delantero que alguna vez fue señalado por sus expulsiones y por perder la cabeza en medio de una batalla ahora mira desde otro lugar la camiseta que viste: lleva 84 goles, acaba de superar en partidos al ídolo Lolo Fernández y al histórico Roberto Chale, y firmó una renovación de contrato hasta el 2029. Universitario no solo alargó el vínculo con Alex Valera, su goleador. Acaba de asegurar, también, a uno de los hombres que empieza a recoger el testigo de una generación de capitanes que pronto podría despedirse.

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