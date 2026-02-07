Alex Valera: La verdad detrás del interés por el goleador y cuánto pediría la ‘U’ para sentarse a negociar

En los pasillos del Monumental y en los despachos de Ate se respira expectativa. El nombre de Álex Varela sigue en boca de empresarios y grupos europeos y mexicanos, desde Dinamarca hasta Croacia y Letonia, todos con un ojo puesto en el delantero de Universitario de Deportes. Sin embargo, el aroma de posible venta todavía no se ha materializado en una oferta formal dirigida a Universitario de Deportes.

A pesar del interés —que inclusive ha circulado en redes sociales-, desde la interna crema confirman que no ha llegado ninguna propuesta oficial por la ficha del atacante. El contrato de Alex Varela con Universitario se extiende hasta diciembre de 2026, lo que deja a la dirigencia crema en una posición clara: si alguien quiere al delantero, la única llave para liberarlo es una oferta económica concreta y elevada, no un simple interés verbal.

En ese sentido, en el entorno del club se maneja que la cifra para sentarse a negociar rondaría los 2 millones de dólares, siempre en el entendido de que exista voluntad real por desprenderse de un hombre que ha sido clave en ataque y que proyecta continuidad goleadora. Nada de ello, por ahora, ha llegado por escrito a las oficinas de la “U”.

Alex Valera, goleador de la U en 2025, será el titular este año. (Foto: Universitario)

El valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt, ha tenido un repunte y sitúa a Álex Varela con una cotización cercana a 1 millón de euros, su máximo histórico hasta la fecha. Este monto no es un precio de venta o cláusula per se, sino una estimación de mercado que sirve de referencia para clubes y agentes en negociaciones internacionales.

Mientras tanto, el delantero continúa enfocado en el presente crema, consciente de su vínculo contractual y de que el reloj corre hacia un 2026 que promete ser intenso tanto dentro como fuera de la cancha. El domingo 1 de febrero es el estreno en la Liga 1 ante ADT en el Monumental, y es el primer paso para ir en busca del tetracampeonato.

Finalmente, en las oficinas del club Universitario de Deportes son cautelosos y andan tranquilos, pues son consciente que mientras Alex Valera siga destacando con goles, su valor crecerá y ofertas concretas llegaran para el bienestar de ambas partes.