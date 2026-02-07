Alex Valera: La verdad detrás del interés por el goleador y cuánto pediría la ‘U’ para sentarse a negociar

Por Jean Pierre Maraví Coppa

En los pasillos del Monumental y en los despachos de Ate se respira expectativa. El nombre de Álex Varela sigue en boca de empresarios y grupos europeos y mexicanos, desde Dinamarca hasta Croacia y Letonia, todos con un ojo puesto en el delantero de Universitario de Deportes. Sin embargo, el aroma de posible venta todavía no se ha materializado en una oferta formal dirigida a Universitario de Deportes.

