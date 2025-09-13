No se quedó callado. Álex Valera rompió su silencio y respondió a las polémicas declaraciones de Hernán Barcos tras el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.
El delantero ‘crema’ fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en donde abordará el vuelo a Arequipa para disputar el duelo ante FBC Melgar.
Sobre su polémica disputa con el ‘Pirata’ comentó: “Para mí son cosas que pasan en el fútbol. Como lo dije la vez pasada para mí ya terminó quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa, nada que ver”.
Asimismo, aseguró que no hubo una falta de respeto de su parte, ni comentó una situación extradeportiva.
“Todas las veces que he tenido problemas con jugadores y después nos hemos dado la mano. Para mí en el fútbol la persona que juega en contra mía o la de mi equipo es como si fuera un enemigo, yo quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma creo que la experiencia no le sirvió”, agregó.
