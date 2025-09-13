No se quedó callado. Álex Valera rompió su silencio y respondió a las polémicas declaraciones de Hernán Barcos tras el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

El delantero ‘crema’ fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en donde abordará el vuelo a Arequipa para disputar el duelo ante FBC Melgar.

Sobre su polémica disputa con el ‘Pirata’ comentó: “Para mí son cosas que pasan en el fútbol. Como lo dije la vez pasada para mí ya terminó quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa, nada que ver”.

Asimismo, aseguró que no hubo una falta de respeto de su parte, ni comentó una situación extradeportiva.

“Todas las veces que he tenido problemas con jugadores y después nos hemos dado la mano. Para mí en el fútbol la persona que juega en contra mía o la de mi equipo es como si fuera un enemigo, yo quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma creo que la experiencia no le sirvió”, agregó.

Alex Valera: "La persona que juega en contra de mi equipo es enemigo, quiero ganarle, si (Barcos) no lo toma de esa forma la experiencia no le sirvió .Si me desconvocaron fue porque el médico me revisó, deberían preguntar y no inventar. Con Guerrero y Carrillo me llevo bien". pic.twitter.com/IENn4Y0L4l — Raúl Chávez (@raulchavezpa) September 13, 2025

