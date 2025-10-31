Álex Valera, tras obtener el tricampeonato nacional, aseguró que se siente “feliz y contento” por el rendimiento del equipo y que su mente está en cerrar bien la temporada antes de pensar en cambios. En declaraciones recogidas por los medios, Valera manifestó que siente que en la “U” aún hay más objetivos por alcanzar y que, a fin de año, evaluará su futuro.

Cuando fue consultado directamente sobre si continuará en Universitario para el 2026 o si consideraría una salida al exterior, Valera respondió con honestidad: “A mí me gustaría quedarme. Pero si hay otra oportunidad, y es para bien del equipo y también para mí, yo aceptaría el reto”. Además señaló que tiene contrato vigente con la institución y que por ahora está concentrado en el club.

Por otro lado, su agente, Ricardo Morales, complementó que el atacante tiene la prioridad de quedarse en Universitario para buscar el tetracampeonato, aunque reconoció que hay sondeos desde el extranjero, especialmente de ligas como la brasileña. Hasta el momento, sin embargo, no se ha concretado ninguna oferta formal.

Así, se perfila un escenario donde Valera podría seguir en la institución crema en el corto plazo, siempre que las condiciones sean positivas para ambas partes. Pero al mismo tiempo deja la puerta abierta para un salto internacional si aparece una propuesta que cumpla con sus expectativas deportivas y las de su club. Será un asunto a seguir cuando se abra el mercado para la temporada 2026.

