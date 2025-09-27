Universitario consiguió una victoria que sabe a título. Los cremas derrotaron 3-2 a Cusco FC, su más cercano perseguidor y, con 24 puntos, le sacó cinco de ventaja, aunque con un partido más. De todos modos, los dirigidos por Jorge Fossati se asentaron como líderes únicos del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Y Alex Valera fue una de las figuras en el triunfazo merengue. El delantero anotó un doblete y llegó a los 14 goles este año, por lo que se puso solo a uno de igualar su mejor marca goleadora en primera división conseguida en 2023.

Al término del encuentro, el delantero valoró la victoria conseguida ante Cusco FC y señaló que fue un partido muy complicado. “Fue un partido muy duro, se peleó hasta el final del partido, ambos equipos dimos lo mejor de cada uno. Cusco es un gran rival, supimos aprovechar las ocasiones y sacamos los 3 puntos adelante”, mencionó.

¡HABLA EL GOLEADOR! Alex Valera ⚽️, delantero de @Universitario 🟠: “Fue un partido muy duro, se peleó hasta el final. El rival sabe jugar muy bien. Supimos aprovechar las situaciones que tuvimos. Son importantes estos 3 puntos, vamos paso a paso”. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/7mvI3WMbdH — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 28, 2025

Por otro lado, Valera se refirió al secreto detrás del éxito crema: la pelota parada. La ‘U’ consiguió dos de los tres goles por esa vía. “Tenemos jugadores que van muy bien a la pelota parada pero sobre todo estamos concentrados para que pueda salir esto”, indicó.

Con respecto a la competencia interna manifestó: “Ahora el que pestañea pierde el puesto, acá trabajamos todos para estar bien físicamente porque en cualquier momento nos toca la oportunidad. El puesto nadie lo tiene comprado, hay que trabajar mucho”.

Con respecto al próximo partido, ante Alianza Atlético en Trujillo, señaló que será un “partido duro, es un rival muy duro, fue el que nos quitó el invicto de local, tenemos que seguir concentrados”.

