El delantero de Universitario, Alex Valera, celebró su gol de manera curiosa y rápidamente se hizo viral en redes sociales. (Foto: GEC)
Alex Valera, delantero de Universitario, fue titular en el partido contra Sporting Cristal y anotó el segundo gol de su equipo en el Alberto Gallardo. Tras anotar de penal, el goleador crema tuvo una curiosa celebración que se hizo viral en redes sociales.

