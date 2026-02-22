Alex Valera, delantero de Universitario, fue titular en el partido contra Sporting Cristal y anotó el segundo gol de su equipo en el Alberto Gallardo. Tras anotar de penal, el goleador crema tuvo una curiosa celebración que se hizo viral en redes sociales.

Si bien algunos hinchas celestes intepretaron de mala manera el festejo de Valera, el propio delantero reveló la razón de su celebración: quiso imitar el baile del ‘Puma’ Carranza, ídolo y exfutbolista de Universitario.

Mediante una publicación en sus redes sociales, Valera dejó un comentario en el que hace referencia a su celebración. “No me sale tu baile, mostro”, le escribió el atacante al ‘Puma’, quien lo felicitaba por su gol.

Alex Valera aclaró por qué celebró de esa manera en el U vs Cristal.

Así, Valera aclaró por qué festejó de esa manera ante Cristal y despejó cualquier tipo de dudas. El goleador de la U atraviesa un buen momento personal y lo demostró durante el partido con los celestes.

Valera ya suma cuatro goles en cuatro partidos esta temporada con Universitario y es fijo en el once titular de Javier Rabanal.

SOBRE EL AUTOR