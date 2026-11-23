Universitario de Deportes volvió esta tarde a Lima luego del 4-1 recibido en su visita a Sport Huancayo y ya piensa en las semifinales de la Liga 1 ante el mismo rival. Alex Valera se refirió al próximo desafío y remarcó que el plantel debe cambiar rápidamente de mentalidad.

“Hay que voltear la página, siempre lo vamos a dejar en alto a Universitario y tenemos que enfocar el domingo. Es una semifinal que tenemos y hay que salir a jugarlo”, expresó el goleador crema tras salir del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

El atacante también advirtió sobre las dificultades que representa enfrentar al ‘Rojo Matador’, especialmente en condición de visitante, y aseguró que será un difícil reto para el grupo. “Sport Huancayo es difícil. Todos los equipos saben cómo es Huancayo, así que para nosotros no es la excepción”, sostuvo.

Consultado por las goleadas sufridas ante Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, el delantero reconoció que fueron resultados que sorprendieron al plantel, aunque consideró que las condiciones de altura jugaron un papel importante. “Sorprende, pero hay que recordar que los equipos entrenan, tienen a favor la altura y simplemente creo que lo aprovecharon”, explicó.

Alex Valera jugador de Universitario: “Hay que voltear la página, siempre lo vamos a dejar en alto a Universitario y tenemos que enfocar el domingo”. #Universitario https://t.co/ZfMNTA3dPd — Jordy Flores (@jordyxflores) November 23, 2026

Valera también se refirió a la relación con los hinchas y a las opiniones sobre el rendimiento del equipo durante la temporada. “Este año no hemos estado siempre en un nivel. Siempre hemos tenido altos y bajos. Lo que diga nuestra hinchada para mí es importante”, señaló.

Finalmente, el delantero crema habló sobre las condiciones que encontrarán en Huancayo, tanto por el estado del campo como por el clima. El plantel espera adaptarse a esas dificultades y sacar un buen resultado. “Sabemos cómo es la cancha, está muy pesada, el clima está muy duro. Vamos a ver cómo lo va a trabajar Fabián y hacer lo que nos pida. En la altura pueden pasar miles de cosas”, concluyó.

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