Álex Valera fue una de las figuras en la victoria de Universitario de Deportes ante UTC en el Estadio Monumental. Además, marcó el 2-0 de penal en la última jugada.

Al ser consultado sobre las sanciones que pesan sobre Javier Rabanal y Jairo Concha por los incidentes sucedidos en el duelo ante Sporting Cristal, el delantero no se calló nada.

“Si se van a quejar por todo, cuál es el espíritu del fútbol. Esas cosas siempre ha pasado, no sé por qué ahora nos hemos vuelto muy cristalitos en todo“, increpó Valera.

Además, no dudó en defender a su compañero Jairo Concha quien confrontó a la hinchada rimense.

“Creo que Jairo lo dijo en el partido le faltaron el respeto, se metieron con su hijo. Cualquier persona va a reaccionar así de esa manera”, expresó.