Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El delantero ‘crema’ se pronunció sobre la sanción que pesa sobre Javier Rabanal y Jairo Concha tras los incidentes con Sporting Cristal.
El delantero ‘crema’ se pronunció sobre la sanción que pesa sobre Javier Rabanal y Jairo Concha tras los incidentes con Sporting Cristal.
Por Redacción EC

Álex Valera fue una de las figuras en la victoria de Universitario de Deportes ante UTC en el Estadio Monumental. Además, marcó el 2-0 de penal en la última jugada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.