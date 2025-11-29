Universitario de Deportes es el actual tricampeón de la Liga 1 y ya se empieza a planear la temporada 2026. Álex Valera, una de las piezas clave del título, participó de una divertida dinámica con Aldo Miyashiro.

El conductor de televisión, empezó a plantear preguntas ‘pícaras’ como: ¿Quién es el más desordenado? ¿Quién se alucina ‘pintón’? ¿Quién es el más cochino?, etc.

El delantero ‘crema’ no se quedó atrás y respondió con mucho humor.

Britos le dice adiós a la ‘U’

Sebastián Britos no seguirá en Universitario de Deportes. El club ‘crema’ despidió al portero uruguayo a través de sus redes sociales.

Britos logró conseguir dos campeonatos nacionales como portero titular de la ‘U’.