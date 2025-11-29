El tricampeón con Universitario de Deportes participó en una divertida dinámica con Aldo Miyashiro.
El tricampeón con Universitario de Deportes participó en una divertida dinámica con Aldo Miyashiro.
Redacción EC
Redacción EC

Universitario de Deportes es el actual tricampeón de la Liga 1 y ya se empieza a planear la temporada 2026. Álex Valera, una de las piezas clave del título, participó de una divertida dinámica con Aldo Miyashiro.

MIRAR | “Económicamente tienen un nivel europeo”: Alina Moine, el elogio al Monumental y un análisis del trasfondo del dominio brasileño

El conductor de televisión, empezó a plantear preguntas ‘pícaras’ como: ¿Quién es el más desordenado? ¿Quién se alucina ‘pintón’? ¿Quién es el más cochino?, etc.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

El delantero ‘crema’ no se quedó atrás y respondió con mucho humor.

Britos le dice adiós a la ‘U’

Sebastián Britos no seguirá en Universitario de Deportes. El club ‘crema’ despidió al portero uruguayo a través de sus redes sociales.

Britos logró conseguir dos campeonatos nacionales como portero titular de la ‘U’.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC