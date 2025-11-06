El corte de cabello formó parte de una promesa que el delantero hizo si se conseguía el tricampeonato.
El corte de cabello formó parte de una promesa que el delantero hizo si se conseguía el tricampeonato.

Álex Valera fue una de las figuras más destacadas para la obtención del tricampeonato de Universitario de Deportes. El delantero ‘crema’, previo a alzar el título de la Liga 1, realizó una curiosa promesa.

Valera prometió hacerse el icónico corte de Ronaldo Nazario en el 2002. Las redes de la ‘U’ compartieron el antes y después.

Jasson Curi Chang

“Porque las promesas se cumplen. Y dale U toda la vida”, mencionó Valera para el video.

