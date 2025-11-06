Álex Valera fue una de las figuras más destacadas para la obtención del tricampeonato de Universitario de Deportes. El delantero ‘crema’, previo a alzar el título de la Liga 1, realizó una curiosa promesa.

Valera prometió hacerse el icónico corte de Ronaldo Nazario en el 2002. Las redes de la ‘U’ compartieron el antes y después.

“Porque las promesas se cumplen. Y dale U toda la vida”, mencionó Valera para el video.

