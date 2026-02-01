El delantero de Universitario, Alex Valera, analizó la victoria ante ADT luego del debut en el Torneo Apertura y destacó que el trámite del encuentro no fue sencillo en el inicio. El atacante reconoció que el primer tiempo fue más cerrado de lo esperado, pero valoró que el equipo supo ajustar para quedarse con los tres puntos.

“Estoy contento porque logramos un resultado positivo. El primer tiempo fue bastante trabado, muy cerrado, pero insistimos con nuestra mejor arma, la pelota parada, y así pudimos destrabar el partido”, señaló Valera, autor del primer tanto crema, en declaraciones a L1 Max.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

El atacante de 29 años también explicó que, pese al dominio territorial, a Universitario le faltó claridad en los metros finales durante la etapa inicial. “Nos costó dar ese último pase, mantener la calma. Igual generamos varias situaciones de gol. Ya en el segundo tiempo, con los goles, el desarrollo cambió totalmente para nosotros”, indicó.

ALEX VALERA: "NOS FALTÓ EL ÚLTIMO PASE EN EL PRIMER TIEMPO, PERO JUGAMOS BIEN Y ABRIMOS EL PARTIDO DE PELOTA PARADA"#Universitario 2-0 #ADT



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1 #TorneoApertura2026 pic.twitter.com/Uc71Y6eLBb — L1MAX (@L1MAX_) February 2, 2026

Valera remarcó que el grupo mantuvo la serenidad en el descanso, confiando en que el encuentro se abriría en cualquier momento. “Entre nosotros dijimos que había que estar tranquilos, sin ansiedad. Faltaban 45 minutos y sabíamos que en algún momento íbamos a encontrar los espacios”, afirmó.

El goleador crema valoró además el trabajo táctico del plantel, especialmente en las jugadas preparadas, un recurso que volvió a ser determinante para marcar diferencias en el Monumental.

Con su gol de cabeza, Valera inició el camino de un triunfo que permitió a Universitario sumar sus primeros puntos del torneo y reafirmar su fortaleza en casa, en una temporada donde el objetivo principal apunta al tetracampeonato.