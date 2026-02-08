Alex Valera tras penal cobrado a favor de Cusco FC: “Todos sabemos que no fue falta” | VIDEO

Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, expresó su fastidio por lo sucedido en el Garcilaso de la Vega ante Cusco FC. Como se sabe, el árbitro Kevin Ortega cobró un penal polémico a favor de los locales que luego fue transformado en el empate 1-1 del partido.

Tras volver de la altura cusqueña, Valera se refirió a lo ocurrido y valoró el punto conseguido como visitante. “Era algo que no esperábamos, pero el empate nos ayuda mucho en lo que viene”, expresó frente a las cámaras.

“No metimos los goles que debíamos meter. Importante sumar en Cuzco”



Alex Valera, jugador de Universitario de Deportes



🎤 @PaolovelaR pic.twitter.com/GgGS5kHHWC — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 8, 2026

Respecto a Kevin Ortega, quien finalmente cobró penal a favor de Cusco FC, el delantero crema dejó una frase picante. "Yo no hablé nada (con el árbitro), pero mis compañeros sí. Hay que ver qué pasó. Todos sabemos que no fue falta", aseguró.

Asimismo, Valera hizo una autocrítica que deben corregir. El goleador crema aseguró que tuvieron opciones para ganar el partido, pero les faltó una mejor definición para conseguir ventaja.

“Nos equivocamos en el primer y segundo tiempo. No metimos los goles que tuvimos que meter. Ellos tuvieron una y la guardaron. Es importante sumar en Cusco”, finalizó.

