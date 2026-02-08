Alex Valera tras penal cobrado a favor de Cusco FC: “Todos sabemos que no fue falta” | VIDEO

Resumen

Alex Valera tras penal cobrado a favor de Cusco FC: “Todos sabemos que no fue falta”. (Foto: GEC)
Alex Valera

Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, expresó su fastidio por lo sucedido en el Garcilaso de la Vega ante Cusco FC. Como se sabe, el árbitro Kevin Ortega cobró un penal polémico a favor de los locales que luego fue transformado en el empate 1-1 del partido.

