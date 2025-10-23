Tuvo una noche redonda. Alex Valera se consagró como la figura de Universitario vs. Sporting Cristal, en partido por la fecha 14 del Torneo Clausura, que terminó en triunfo crema. Ahora, están a un paso del tricampeonato, pero el delantero puso paños fríos a la situación.

Si bien el 1-0 le permite a la U sacar 10 puntos de ventaja sobre Cusco FC, su principal escolta, Alex Valera asegura que todavía no ganaron nada y hay que esperar la próxima fecha para recién celebrar.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Yo creo que falta todavía. Paso a paso. Cuando ya lo tengamos recién hablaremos del tricampeonato”, expresó el delantero crema en L1 MAX.

Posteriormente, agregó: "No nos fuimos conformes tras el primer tiempo. Sabíamos que teníamos que mejorar, y el profe Fossati ajustó algunas cosas. Mientras los números no den, no decimos que somos tricampeones, seguimos paso a paso".

Con su gol, Alex Valera llegó a los 70 tantos con Universitario, alcanzando a ‘Balán’ Gonzales y Eduardo Esidio. Además, se convierte en el decimosegundo máximo goleador de la historia del club, a solo 10 goles del top 10.

GOLEADORES HISTÓRICOS



UNIVERSITARIO



161 Lolo

124 Ángel Uribe

119 Percy Rojas

111 Toto Terry

95 Cachito

93 Daniel Ruiz

87 Fidel Suarez

86 JJ Oré

84 Piero Alva

80 Ruidiaz

74 Roberto Martinez

70 Balán

70 Esidio

70 ALEX VALERA👈⚽️

65 Rey Muñoz

63 Percy Vilchez@Universitario — Estadísticas Futbol Peruano (@Mundialito11) October 24, 2025

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.