Una jugada en el último minuto cambió el resultado, pero eso no varía lo que más importa: ver el rendimiento de los jugadores de Universitario. Los cremas cayeron 1-0 ante Curicó Unido la noche del viernes en Chile y así vimos a sus refuerzos, con Alex Valera incluído.

Marco Saravia - Sólido atrás

La titularidad en los dos partidos del ex Muni es un mensaje de confianza: en el arranque 2023, Marco Saravia es titular para Carlos Compagnucci. Fuerte por arriba y de modales prácticos para rechazar, el nuevo back de la U completó su segundo encuentro de inicialista y marca una tendencia: hoy está un peldaño por encima de Piero Guzmán. Contra Curicó fue sólido y casi no pasó apuros, aunque algún retroceso en la última noche deje ver que frente a un atacante veloz tipo Gabi Costa puede sufrir. Quienes lo han visto entrenar dicen que no se guarda nada y quizá ahí esté el plus para equilibrar. Nota aprobatoria.

--

Rodrigo Ureña - Agresividad

Históricamente, el juego de la U está representado en un 6. Plácido Galindo, Luis Cruzado, el Puma Carranza. Cada vez que aterriza en Lima un mediocampista de marca se los evoca, un poco por nostalgia, otro tanto por salud: desde él la U entiende su idea de sacrificio, su forma de ganar y no dar una pelota por perdida. El chileno Rodrigo Ureña debutó ante Curicó, jugó más de 25 minutos y se notaron tres cosas sobre por qué lo ficharon. 1) Su presencia física, acomodado metros encima de los centrales. 2) Su liderazgo, traducido en voz para ordenar y una intención de jugar rápido y en cortada. 3) Su agresividad para recuperar una pelota, que en la noche de viernes, se tradujo en un guadañazo que le costó la amarilla. Todavía parece estar falto de fútbol, pero no ha llegado para ser suplente.

--

José Rivera - atlético

Mide 1.72m. Pesa 70 kilos. Acaba de cumplir 25 años. El año pasado jugó 34 partidos y anotó 7 goles, jugando para Mannucci. Pero además, hay un detalle que el equipo de scouting de la U detectó en José Rivera como posibilidad de fichaje: su excelente estado físico. El viernes jugó su segundo partido con la U, digamos, como un atacante por fuera, liberado para elegir un camino y otra vez cumplió nota aprobatoria. Jugó por más de 18 minutos y generó dos acciones de ataque, una hecha tiro libre y otra que falló Valera. Me hace recordar mucho, mucho, a Miguel Angel Torres: si hace la mitad de su carrera en la U, ya está cumplido.

--

José Bolívar - seguro

Sorpresa por la banda izquierda y otro nombre seguido por Compagnucci y el equipo de scouting del club. En el país que produce un marcador izquierdo por década -Vargas en los 2000, Trauco diez años después, López hoy-, Bolívar es una buena noticia. Se proyecta poco pero es seguro para cerrar la banda y evitar riesgos innecesarios. Tiene una gran formación como lateral zurdo, allá en la San Martín. Y si bien el gol de Curicó empezó a sus espaldas -concentración a trabajar-, aprobó en su primer partido como titular en la U. Tiene 22 años y techo. Cabanillas tiene competencia.

--

Alex Valera - potente

Último fichaje pero posiblemente el más valioso: no sólo se contrata al delantero de los 25 goles en 49 partidos, también a un 9 que integra, cuya biografía es ejemplar para los demás chicos, y con hambre de revancha. Valera tuvo su reestreno en la U 2023, físicamente impecable, los mismos movimientos de Llanero Solitario e intacta la potencia para buscar el gol. En esta U que ha recuperado estatura -su promedio ha crecido a 1.77cm-, y tiene nueva elaboración -vía Calcaterra, Polo y Urruti-, tiene saldo negativo: en dos partidos no ha anotado goles. Valera, el Fano de estos tiempos, tiene la misión de hacerlos. Él y Herrera, dos tanques que la U no tenía desde la época de Piero Alva y Edu Esidio. ¿Podrían jugar juntos?

--