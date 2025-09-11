Buenas noticias para Universitario de Deportes. Álex Valera y Edison Flores estarán disponibles para el duelo ante Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Ambos jugadores fueron convocados para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, sin embargo fueron desafectados tras confirmarse sus lesiones tras el clásico ante Alianza Lima.

Jorge Fossati, de esta manera, podrá contar con dos de sus piezas fundamentales para el duro duelo ante el ‘Dominó’ de Juan Reynoso, este domingo 14 de septiembre.

Cabe resaltar que la ‘U’ no podrá contar con la presencia de Rodrigo Ureña, quien fue suspendido por seis fechas por incidentes en el duelo ante los ‘íntimos’.

