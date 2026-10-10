Universitario de Deportes logró rescatar un punto tras el agónico empate ante Melgar en el Estadio Monumental. Álex Valera, autor del doblete ‘crema’, se mostró autocrítico por el rendimiento del equipo.

“Me voy molesto porque no pudimos darle vuelta al partido. Lo importante es el esfuerzo del equipo que no dejó de correr. Todavía quedan 6 fechas con rivales directos. A seguir trabajando. No empezamos bien el partido. Vamos a trabajar, vamos a levantar esto”, admitió.

El delantero ‘crema’ indicó que no sabe qué es lo que pasó para ir dos goles abajo en el marcador, pero instó a pensar en el siguiente rival.

“No sé qué pasó, nos metieron dos goles en momentos cuando estábamos atacando. Ahorita no hay que lamentarse porque ya tenemos que pensar en el siguiente rival que es directo y sacar los 3 puntos”, mencionó.

Por último, destacó que, a pesar de todo, no se perdió el duelo. Y apuntó a que deben corregir los errores para buscar el objetivo de la temporada.

“Lo importante es que, si no lo ganamos, hay que pelear y no perderlo. Todavía faltan 6 fechas, hay que pensar en positivo. Hay que ser autocríticos, hay cosas que estamos fallando y tenemos que mejorar”, sentenció.