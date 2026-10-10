Foto: Paloma del Solar / @photo.gec
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Por Redacción EC

Universitario de Deportes logró rescatar un punto tras el agónico empate ante Melgar en el Estadio Monumental. Álex Valera, autor del doblete ‘crema’, se mostró autocrítico por el rendimiento del equipo.

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