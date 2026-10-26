Universitario logró un triunfo clave por 3-0 ante Juan Pablo II y sumó 27 puntos que lo colocan en el segundo lugar del Torneo Clausura. Los cremas tienen opciones de pelear por el título y entienden que en esta recta final se juega dentro y fuera de la cancha. Así lo hace Alex Valera, quien dejó una curiosa publicación en sus redes sociales.

El delantero de la U aprovechó su cuenta de Instagram para escribir un mensaje indirecto. “El que ladra demasiado es porque algo le incomoda”, escribió Valera en un primer posteo. El texto va acompañado de un cántico de la barra crema.

Luego, se dirigió a una persona sin dar nombre: “El Colorado casualidad ya no sale a vender su humo, como siempre lo hace desde el año pasado”, continuó Valera, quien no entró en más detalles. Para el goleador crema es claro que también se juega fuera de las canchas.

Alex Valera dejó este curioso mensaje en sus redes sociales. (Captura Instagram)

Alex Valera dejó este curioso mensaje en sus redes sociales. (Captura Instagram)

La publicación de Valera ha encendido las redes sociales y varios hinchas cremas destacaron lo hecho por su delanterio, quien atraviesa un buen momento en tienda merengue y busca meterse entre los máximos goleadores de la historia del club.

La actualidad de Valera es el reflejo de este Universitario, que pelea fecha a fecha por ganar el Clausura. Los cremas están a un solo punto del líder Sport Huancayo y necesitan mantenerse por ese sendero para tener opciones de lograr el tetracampeonato a fin de año.

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