“El que ladra demasiado...”: La curiosa publicación de Alex Valera tras la fecha 13 del Clausura. (Foto: Universitario)
“El que ladra demasiado...”: La curiosa publicación de Alex Valera tras la fecha 13 del Clausura. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario logró un triunfo clave por 3-0 ante Juan Pablo II y sumó 27 puntos que lo colocan en el segundo lugar del Torneo Clausura. Los cremas tienen opciones de pelear por el título y entienden que en esta recta final se juega dentro y fuera de la cancha. Así lo hace Alex Valera, quien dejó una curiosa publicación en sus redes sociales.

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