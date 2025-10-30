El delantero de Universitario de Deportes respondió con firmeza luego de que el periodista, Eddie Fleischman exigiera más pruebas antidopaje en el fútbol nacional. Fleischman, desde su espacio televisivo, insinuó que algunos futbolistas en la Liga 1 podrían estar rindiendo por encima de lo habitual gracias a circunstancias poco claras.

Valera no tardó en utilizar sus redes sociales para contrarrestar estas declaraciones: “Creo que antes de hablar de que no hay exámenes antidoping, deberían investigar un poquito más”, comentó. Aclaró que él pasó por controles luego de los partidos ante Ayacucho FC y Sporting Cristal, y que considera injustas las insinuaciones que buscan menospreciar el trabajo de sus compañeros.

En tono crítico añadió: “Ahora es fácil hablar tanta porquería… Todo tiene un límite. Que intenten desmerecer el trabajo de todos los compañeros que estamos en este deporte tan hermoso”. Con estas palabras, Valera dejó claro que no permitirá que se ponga en duda el esfuerzo colectivo del equipo crema.

Alex Valera usó sus redes sociales para responder sobre el antidoping en la Liga 1.

La polémica abre nuevamente el debate sobre la transparencia en los controles antidopaje en el fútbol peruano y la necesidad de comunicación clara entre clubes, futbolistas y los medios. Mientras tanto, Universitario y Valera envían un mensaje de unidad frente a lo que consideran acusaciones infundadas, dejando claro que el rendimiento y la disciplina deben hablar por sí mismos.