Universitario de Deportes venció 2-1 a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura y se coronó tricampeón de de la Liga 1, este domingo 26 de octubre. Álex Valera fue la figura del partido y marcó el gol que le permitió a la ‘U’ coronarse por tercera vez consecutiva.

“Este triunfo es de todos nosotros. La única estrella es este equipo. Hoy ha sido una plaza muy dura, pero supimos aprovechar que estábamos ganando”, mencionó el delantero.

Con 16 goles en la Liga 1, Valera se erige como la gran figura del conjunto ‘crema’.

“Lo soñé toda la noche. Me anularon un gol, pero no bajé los brazos y pude anotar el gol”, agregó sobre el gol que marcó.

