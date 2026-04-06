Por Jasson Curi Chang

La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 dejó más que puntos y posiciones: dejó palabras que, como suele ocurrir en la Liga 1, arden más que los resultados. Entre el clásico más caliente del fútbol peruano y un fin de semana cargado de tensión, protagonistas y entrenadores no se guardaron nada. Hubo lecturas tácticas, reproches, ironías y hasta celebraciones que se filtraron en los micrófonos. Porque en el fútbol peruano, a veces, lo que se dice pesa tanto como lo que se juega.

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