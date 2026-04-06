La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 dejó más que puntos y posiciones: dejó palabras que, como suele ocurrir en la Liga 1, arden más que los resultados. Entre el clásico más caliente del fútbol peruano y un fin de semana cargado de tensión, protagonistas y entrenadores no se guardaron nada. Hubo lecturas tácticas, reproches, ironías y hasta celebraciones que se filtraron en los micrófonos. Porque en el fútbol peruano, a veces, lo que se dice pesa tanto como lo que se juega.

Estas son las frases más picantes que dejó la jornada:

Javier Rabanal (Universitario): “Si Alianza vino a encerrarse, todos lo harán, me quise sumar a la celebración con los jugadores”.

El técnico crema, tras el triunfo 1-0 en el clásico, dejó una lectura que mezcla satisfacción y advertencia. Para Rabanal, el libreto rival fue claro: cerrar espacios y resistir. Su frase no solo analiza el partido, también anticipa lo que vendrá para la ‘U’: equipos más cautelosos, más reactivos, más incómodos.

🗣️ Declaraciones de Javier Rabanal



"Si Alianza vino a encerrarse, todos lo harán, lo que quiero en la U es ganar títulos, vino mi familia por primera vez y están asombrados por el ambiente, me quise sumar a la celebración con los jugadores" #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/Mc6jgLxxYZ — L1MAX (@L1MAX_) April 5, 2026

Paolo Guerrero (Alianza Lima): “Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos querían llegarnos, creo que no nos hicieron daño”.

El capitán blanquiazul no escondió su frustración. Su crítica apuntó directamente al estilo del rival, minimizando el impacto ofensivo crema pese a la derrota. Una frase que abre debate: ¿ganó la ‘U’ con lo justo o Alianza no supo leer el partido?

“Da bronca perder con un equipo así a base de pelotazos. Creo que no nos hicieron daño. Que nos hagan un gol sin peligro duele mucho”



Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lim



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Miguel Vargas (Universitario): “¿Si esperaba tener más acción en el Clásico? Bueno, no sé si lo esperaba, pero yo soy feliz si no me patean al arco”.

El arquero crema, casi espectador en el Monumental, resumió el dominio defensivo de su equipo con una ironía que no necesita explicación. Pocas veces un clásico se juega tan lejos del arco propio. Vargas lo vivió en primera fila… o mejor dicho, desde la tranquilidad.

Esteban Pavez (Alianza Lima): “Ellos llegaron una vez y concretaron. Los clásicos se ganan así, por detalles. Caliente porque hicimos todo lo posible para llevarnos un buen resultado de acá”.

El mediocampista chileno ofreció una lectura más fría, aunque igual de dolida. Reconoció la efectividad rival y asumió que el margen en estos partidos es mínimo. En su voz hay autocrítica, pero también la sensación de que Alianza no merecía irse con las manos vacías.

Edison Flores (Universitario): “Creo que no tuvieron ninguna opción de peligro; al último son ellos los que tiran pelotazos. Luego ganamos con una jugada gol de Alex Valera y Martín Pérez Guedes que fue impresionante”.

El ‘Orejas’ respondió directo a Guerrero y defendió el libreto crema. Para Flores, no solo no hubo peligro rival, sino que el gol fue producto de una acción colectiva de alto nivel. Un ida y vuelta verbal que eleva la temperatura del clásico incluso después del pitazo final.

La ‘U’, que ahora suma 18 puntos en la tabla, se acercó a los íntimos que llevan 20 unidades. Y también una racha vigente de ocho clásicos sin perder: 4 ganados con el de anoche más 4 empates. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Pablo Guede (Alianza Lima): “No fue conservador; los dos equipos nos respetamos. La ocasión más clara fue nuestra. Una vez que te convierten, el partido se rompe. Por ahí fallamos en los últimos metros, en el último pase”.

El técnico íntimo intentó matizar la narrativa. Rechazó la idea de un planteo defensivo y puso el foco en la falta de contundencia. Para Guede, el partido se decidió en detalles y en una jugada puntual que cambió el rumbo del encuentro.

Así, entre análisis, reproches y respuestas cruzadas, la fecha 9 se escribió también en palabras. Porque en la Liga 1, el fútbol se juega 90 minutos, pero se discute toda la semana.

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