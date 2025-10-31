Universitario de Deportes logró el gran objetivo de la temporada: el tricampeonato. Pero el conjunto ‘crema’ aún tiene partidos por jugar en el Torneo Clausura ante Deportivo Garcilaso y Los Chankas.

Debido a la coronación anticipada, Álvaro Barco, director deportivo de la ‘U’, puede programar las actividades con mayor plazo de cara al inicio de la próxima temporada. Además, confirmó la fecha de la ‘Noche Crema 2026′.

Asimismo, Barco destacó que Universitario jugará partidos amistosos fuera del país. Recordemos que el 2026 no solo irá por el tetracampeonato, también afrontarán la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Están definidos algunos partidos internaciones. Vamos a hacer partidos internacionales fuera del país porque vamos a llegar a la Noche Crema con toda la expectativa de que el hincha pueda venir a ver por primera vez a ver al equipo. El 24 de enero es la fecha”, confirmó Barco.

“En esta etapa van a entrar en vacaciones. Hay que planificarlo bien con el técnico para ver qué clase de vacaciones va a tener cada jugador. Lo bueno de haber salido campeón nos va a permitir unas buenas vacaciones y una buena pretemporada”, sentenció.

