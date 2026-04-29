Por Miguel Villegas

Nunca ingresó tanto dinero en la historia del club: quizá por eso también parece ser mirado como bóveda. Nunca Universitario jugó con 40 mil personas promedio en 102 años de fundado, ni en los tiempos de Lolo, la década copera de Chumpi o los años maravillosos del Puma. Nunca hubo, desde esta institución, tanta influencia en la cultura popular, el arte, la literatura, el cine, la música, la academia, es decir, los espacios donde se discute el Perú. Nunca Universitario firmó con tantos sponsor para todas sus camisetas, una línea transversal que incluyó al fútbol, al vóley, al futsal, lo que explica por qué es, en los últimos tres años, la marca más influyente en el deporte en el país.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.