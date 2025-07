Álvaro Barco: “Si el rival no fuera Alianza, el clásico se habría reprogramado o suspendido sin problema” | ENTREVISTA

Atrás quedó el sabor amargo por el empate ante Cienciano en Cusco, con ese gol agónico de Hohberg que les quitó dos puntos sobre la hora. Hoy, más tranquilo, Barco conversó con El Comercio y explicó por qué decidió alzar la voz públicamente.

¿Por qué decidieron exponer públicamente la situación del clásico ante Alianza Lima? ¿Meterá una queja formal o algo en la FPF?

Antes que presentar una queja formal, esto debería solucionarse conversando y de alguna manera teniendo sentido común, protegiendo a los jugadores. Teniendo en cuenta la situación extrema en la cual llevamos a que los trabajadores a que compitan y consigan resultados. Porque sabemos que el reglamento está hecho a que la Liga decida de manera unilateral sin tener ninguna posibilidad de reclamo. Lamentablemente el reglamento está hecho así, pero apelábamos al criterio de que no estamos en igual de condiciones y por otro lado es llevar a los jugadores a jugar en condiciones extremas. Pero, ahora quedará en la conciencia de cada uno de ellos, si que creen conveniente jugar en otra fecha, porque como te repito, la u está yendo a jugar el clásico no en igualdad en condiciones, pero bueno ya expusimos el tema y vamos a ver si la Liga o la selección toma en consideración lo que hemos expuesto públicamente.

¿A qué se refiere con desigualdad de condiciones?

Estamos llevando a los jugadores a competir en condiciones extremas. Después de un viaje a Brasil para jugar ante Palmeiras, en cancha sintética, una cancha que tiene un desgaste absoluto, con cinco horas de vuelo y dos más por el cambio horario con Brasil, a pesar de que vamos en charter, llegamos el viernes por la tarde. ¿Qué planificación o descanso podemos tener antes de un clásico? Simplemente es eso. Exponerlo públicamente.

Ibáñez nos dijo que le sorprendieron tus declaraciones y que le gustaría entender qué hay detrás de todo eso. ¿Qué le responderías?

No he visto la entrevista, pero ya es un tema que hemos puesto sobre la mesa. Ellos lo evaluarán, tendrán sus propias prioridades y nada. Tendremos que afrontar el tema como lo exponen ellos, que son los que al final definen la cosas. No he conversado con Óscar. Lo hicimos antes que saliera la programación del partido de Alianza Lima, antes que Alianza clasificará y lamentablemente no he podido conversar con él. No ha querido conversar con nosotros, así que nada. Ahí queda el tema. Yo intenté de que se comunicara conmigo. Intentamos hacerlo antes que se diera la clasificación de Alianza. Antes que se fechara el partido de Alianza de la Copa Sudamericana, yo intenté comunicarme con el, pero si no quiere comunicarse con nosotros, no hay problema. Como te repito, ya expusimos el tema públicamente, se lo hicimos saber a la liga y se lo hicimos saber a Óscar Ibáñez y él tiene potestad de manera unilateral de decidir las cosas.

¿Qué esperan que ocurra ahora?

No lo sé. Ya expusimos el tema, lo pusimos sobre la mesa. Quedará en la conciencia de cada uno si consideran conveniente reprogramar el partido. Nosotros cumplimos con plantearlo. Ahora dependerá de si la Liga o la selección toman en consideración lo que dijimos.

¿Quién cree que toma realmente la decisión?

Ahí está el otro problema. No sabemos si decide el presidente de la Liga, el gerente o la selección. Se contradicen. Lo cierto es que el reglamento les da toda la potestad para decidir, incluso podrían haber puesto el clásico el sábado si querían.

¿Considera que el partido se habría postergado si el rival no fuera Alianza?

Estoy convencido de que si jugábamos contra otro equipo, no habría habido problema en suspender o reprogramar el partido. Pero como se trata del clásico, tiene otra consideración. Ellos tienen sus prioridades y por eso lo programaron para el domingo, sin tomar en cuenta el desgaste real de nuestros jugadores.

Finalmente sobre la situación de Rodrigo Ureña, se dice que se irá a U de Chile, ¿se queda o se va?

Todo fue periodístico. No tenemos nada concreto. Jugó el sábado y ahora jugará el jueves.

