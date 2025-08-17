El gol anulado a Valera en el duelo de Universitario de Deportes y Sport Huancayo desató la polémica y malestar entre los hinchas del conjunto ‘merengue’. Asimismo, Álvaro Barco, director deportivo del club, no dudó en referirse a esta decisión.
“Acá hay algo raro que está pasando. Parece que hay una consigna para bajarse a Universitario de Deportes. Todos quieren que no llegue al campeonato del Clausura porque tiene una hegemonía en los últimos años. No nos van a sacar de la pelea, más allá de lo que está pasando”, indicó ‘Foncho’.
Sobre el gol anulado a Valera fue tajante: “Es escandaloso el gol anulado. No hay forma. Definitivamente algo está pasando. Es una indignación total. Es inconcebible que el VAR anule un gol así. Ya paren la mano. Otro equipo puede ganar el Clausura, pero ganan en buena lid”.
El gol de Álex Valera pudo significar el 2 a 0 sobre Sport Huancayo. Una jugada que pudo significar un panorama completamente para los ‘cremas’.
