El gol anulado a Valera en el duelo de Universitario de Deportes y Sport Huancayo desató la polémica y malestar entre los hinchas del conjunto ‘merengue’. Asimismo, Álvaro Barco, director deportivo del club, no dudó en referirse a esta decisión.

“Acá hay algo raro que está pasando. Parece que hay una consigna para bajarse a Universitario de Deportes. Todos quieren que no llegue al campeonato del Clausura porque tiene una hegemonía en los últimos años. No nos van a sacar de la pelea, más allá de lo que está pasando”, indicó ‘Foncho’.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Sobre el gol anulado a Valera fue tajante: “Es escandaloso el gol anulado. No hay forma. Definitivamente algo está pasando. Es una indignación total. Es inconcebible que el VAR anule un gol así. Ya paren la mano. Otro equipo puede ganar el Clausura, pero ganan en buena lid”.

El gol de Álex Valera pudo significar el 2 a 0 sobre Sport Huancayo. Una jugada que pudo significar un panorama completamente para los ‘cremas’.

🎙Álvaro Barco: "ALGO RARO ESTÁ PASANDO AQUÍ, PARECE QUE HAY UNA CONSIGNA PARA BAJAR A UNIVERSITARIO"



"¡YA PAREN LA MANO! NOSOTROS HEMOS GANADO LOS OTROS AÑOS EN EL CANCHA".#SportHuancayo vs #Universitario



🎥 Nota de nuestro periodista @Gustavo_p4



📺 Conoce cómo ver L1MAX… pic.twitter.com/6nTpuiI8Ud — L1MAX (@L1MAX_) August 17, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.