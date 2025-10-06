Universitario de Deportes derrotó el fin de semana a Juan Pablo II (3-0) por el Torneo Clausura sin contar con Alex Valera, quien sufre una lesión muscular que complicaría su presencia en el amistoso de la selección peruana ante Chile. A propósito de eso, desde el cuadro crema se pronunciaron sobre la situación de su goleador.

“Estamos bastante preocupados con Alex. Él tiene una dolencia muscular. Hoy estuvo en el banco de suplentes, pero era una cuestión de emergencia o necesidad. Felizmente no tuvimos esa necesidad de contar con él”, expresó Álvaro Barco, gerente deportivo de la U.

Para Barco, es evidente de que Valera no está en perfectas condiciones; sin embargo, le corresponde al comando técnico de la selección peruana, que encabeza Manuel Barreto, tomar una decisión sobre el jugador. Eso sí, le trasladó la preocupación a la Bicolor y pidió cuidarlo mucho en este amistoso.

Alex Valera. (Foto: GEC)

“Si bien es un partido amistoso internacional donde Alex se puede mostrar, se trata de un amistoso donde se prueban a muchos jugadores. Creo que van a jugar en una cancha sintética y eso para Alex va a ser difícil de afrontar. Ojalá que la decisión que tomen sea la mejor”, apuntó el directivo.

Por otro lado, resaltó la cantidad de jugadores que Universitario aportó en esta convocatoria, lo que habla bien del trabajo de Jorge Fossati. No obstante, espera que los convocados retornen en buenas condiciones y motivados para encarar la recta final del Torneo Clausura.

“Para todo técnico es una satisfacción que se lleven a la máxima cantidad de jugadores, pero siempre hay una preocupación porque estamos a puertas de cerrar el campeonato. Lo que más queremos es que no solo vengan físicamente bien, sino con la motivación de haber hecho un buen trabajo con la selección”, comentó.

