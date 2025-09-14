“No voy a descansar y no voy a fallar en traer a un ‘Lolo Fernández’”: Álvaro Barco y la misión de fichar un ‘9’ para el 2026 en la ‘U’ | Entrevista

Hoy, como Director Deportivo y cabeza de las contrataciones 2026, conversa con El Comercio y promete: “No voy a fallar”. También responde por Diego Romero, el contrato de Fossati, el interés por Carrillo y, la polémica Valera-Barcos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

-¿Con qué Universitario te has encontrado a tu vuelta al club?

Me encontré con un club muy grande, con unas ganas de crecimiento absoluto y con una marca que la verdad no solo crece en Lima sino a nivel nacional. Lo que he visto yo cuando he tenido oportunidad de viajar a provincia no lo viví nunca, ni siquiera como en mi época de jugado. De alguna manera estos dos meses me han permitido ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades.

-¿Cuáles son?

En un club tan grande como la U siempre hay mucho por mejorar, siempre hay mucho por crecer.

-¿La U es hoy aliado y oposición de la FPF? ¿Por qué? ¿Eso es una fortaleza hoy?

La Federación es muy importante. Es la locomotora del fútbol. Sin una buena gestión en FPF es muy difícil poder crecer y más que nada en el ámbito internacional. Y en ese sentido, necesitamos más allá de los inconvenientes con diferentes clubes -a través mío también, que he sido muy crítico-, estar a favor en un intento de una buena gestión. Así que vamos a ser aliados, vamos a ser opositores en el buen sentido de la palabra, siempre.

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, conversó con El Comercio sobre los fichajes y las movidas en el club para el 2026. (Foto: Lenin Tadeo / GEC). / LENIN TADEO

-Según tu experiencia, ¿por qué la U falló dos veces con el ‘9’ extranjero?

Es un tema de momento, ¿no? El fútbol es un deporte de momentos y, a veces, hay que valorar la situación puntual del jugador. En qué momento viene, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué jerarquía puede puede tener? Y eso de alguna manera depende mucho de lo que puede desarrollar el jugador. Pero bueno, al final básicamente es un tema de intentar escoger bien en el momento adecuado.

-¿En algún momento se evaluó la salida de Diego Churín en este periodo?

No, nunca. Diego se consideró que era un valor importante dentro del equipo. Tú puedes ganar partidos, pero si quieres ganar campeonatos tienes que mantener una coherencia dentro del camarín. Y él suma.

-A pesar de los fichajes de Santamaría y Castillo, ¿por qué la ‘U’ no contrató un centrodelantero para encarar la Copa Libertadores y el Clausura?

Bueno, la única posibilidad de poder reforzar al equipo era con refuerzos nacionales.

-¿Hablas de Ramos?

Imagínate, si hacemos un paralelo, ¿qué cosa es lo que te ofrece hoy la selección en términos de delanteros? Realmente en ese sentido hay que trabajar mucho en poder tener alternativas de jugadores nacionales que, de alguna manera, te permitan poder hacer un equipo mucho más potente. Para el puesto de centrodelantero, en todos los equipos, quieres traer un jugador extranjero. Y, particularmente por lo que preguntas, yo no veía que había una posibilidad de refuerzo nacional, que de una manera pueda competirle a lo que teníamos en la U.

-¿Qué podrías asegurar que la ‘U’ va a contratar para el 2026?

La posición del Director Deportivo definitivamente tiene un tema mediático. Y las contrataciones internacionales son lo más relevante. Voy a tratar de poner énfasis y utilizar toda mi capacidad, todas mis relaciones para poder traer, figurativamente, a un “Lolo Fernández” dentro del equipo. No voy a descansar. He tenido suerte, he tenido de alguna manera las posibilidades de poder traer jugadores buenos al fútbol peruano a través de mi club anterior (San Martín). No voy a fallar. Sé lo que significa este puesto en la institución, sé lo que significa el puesto del centro delantero en nuestro campeonato, y no voy a descansar hasta que el próximo año poder tener no solo alternativas en ese puesto, sino también para hacer un equipo más competitivo.

-¿Es cierto que la Liga 1 es poco atractiva para un jugador extranjero de renombre?

Sí, definitivamente. Nuestra liga no es que sea la más atractiva. Ahora, el valor que tiene hoy el club es determinante. La U hoy tiene una imagen internacional sumamente interesante, eso lo he podido percibir. Felizmente la imagen en el exterior, se trata de un club que está en alza, un club que tiene posibilidades económicas de poder competir en diferentes medios. Es cierto que es difícil competir contra algunos países, pero creo que la ‘U’ sí tiene capacidad de poder traer jugadores atractivos en todos los puestos.

-André Carrillo ha dicho que la U “lo ha tratado bien”. ¿Un jugador de sus características está en tus planes?

Se trata de un jugador superinteresante. Pero no he tenido mayor relación. La verdad que no lo teníamos en este momento dentro del espectro, pero no cabe la menor duda que es un jugador diferente.

-¿Dirías que la ‘U’ está cerca del Tricampeonato o hay mucha contra?

Sumamente cerca de conseguir el campeonato. La ‘U’, en mi opinión, por lejos es el equipo que mejor plantilla tiene. La ‘U’ siempre se ha caracterizado, y la historia lo dice, que cuando llega esta recta final, domina. Estamos confiados en que los jugadores tienen esa capacidad. La mayoría ha vivido el bicampeonato y están ansiosos y hambrientos de poder llegar al ‘Tri’, que sin duda tiene un valor importante para nosotros y para la hinchada mucho más.

-Te reformulo la pregunta. Entonces, ¿ustedes creen que existe un complot para que no campeone la ‘U’ de forma directa?

Es natural en el fútbol que cuando un club tiene una hegemonía, sin duda que, no es que haya una confabulación, pero hay una fuerza común en que no vuelva a campeonar la ‘U’. O sea, comercialmente sería atractivo que pudiera haber semifinales y una final.

-¿Se ha hablado en la interna del club?

En ese sentido, todos los equipos de alguna manera van a intentar que la ‘U’ no logre su objetivo final, es normal. Pero nosotros ya estamos acostumbrados, si bien es cierto han habido, errores o interpretaciones en contra, por decisiones arbitrales. Bueno, ya las expusimos, ya intentamos conseguir explicaciones, y más allá de que hayamos tenido ciertos exabruptos u opiniones fuertes en algunos medios, vamos a bajarle el tenor al asunto. El VAR, por ejemplo. La FPF tiene que invertir para tener más cámaras en todos los partidos. Y poder tener un campeonato mucho más limpio, si es la palabra adecuada.

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, conversó con El Comercio sobre los fichajes y las movidas en el club para el 2026. (Foto: Lenin Tadeo / GEC). / LENIN TADEO

-Son siete jugadores que terminan contrato. ¿Ya se trabajan las renovaciones?

Ese es un tema que se desarrolla todo el año, la verdad. Todos (los jugadores) están en constante evaluación: la renovación no pasa por un simple partido o por un gol que pueda ser este importante. Las renovaciones pueden ser en cualquier momento, hay que ser inteligentes también porque es un tema muy sensible que puede afectar al grupo.

-Sporting Cristal emitió un comunicado en el que se alude a la ‘U’ por el cambio de localías en la Liga 1. ¿Ha sido favorecida la U?

Si bien es cierto hay una preocupación de Cristal, ellos han sido parte del desarrollo del campeonato, del reglamento. Tienen que considerar que Cristal estuvo muy cercano a la Federación y fue parte de todas estas decisiones con referencia al reglamento. En este caso específico la U no tiene nada que ver. Ahí hay temas policiales, de seguridad que escapan a nuestra a nuestra realidad.

-¿Cuál es la postura del club respecto a la polémica entre Hernán Barcos y Alex Valera?

Nada, la verdad que esos temas son exclusivamente dentro de la cancha. Y me parece hasta ya gracioso de que hayan pasado días del clásico y se sigue hablando un tema que no le doy ningún valor. Esos temas quedan en la cancha y punto. Me pareció coherente que Alex Valera se quedara firme, sin de alguna manera decir detalles y valorar el tema como de quién viene.

-En el caso del castigo a Rodrigo Ureña, ¿qué acciones tomará el club?

Nosotros vamos a defender a Rodrigo en todo sentido.

-Sucedió antes que llegues, pero ¿cómo está la relación con Raúl Ruidíaz? ¿Se retomará alguna conversación para su vuelta al club?

Yo traté de integrarme en el momento, sé que fue una gestión anterior. Sé que hubo muchas conversaciones previas para poder integrar a Ruidíaz al club. He escuchado las dos versiones y lamento que el jugador haya llevado la negociación a un extremo económico. Todos hubiéramos querido que esté en el club, pero lamentablemente tampoco se trata de hipotecar una contratación por más importante que sea, cuando los términos económicos son grandes. Deportivamente nadie tenía dudas que el lugar de Ruidíz debió estar en Universitario.

-¿Retomarías el tema?

No sé si es posible. Sé que el contrato de Ruidíaz para poder liberarlo es una cifra sumamente importante. Es triste que haya tomado esa decisión extrema y, finalmente, caiga en un club (Atlético Grau) que no tiene nada que ver con su historia.

Barco también se refirió al caso Ruidíaz. (Foto: GEC)

-Hace unos días, Edison Flores confesó en un podcast que está pasando por una situación personal complicada. ¿Cómo está hoy él?

La ayuda ha sido al 100%. Él sabe que aquí siempre va a estar cobijado, siempre va a estar muy bien recibido. Es un jugador sumamente importante, no solo dentro de la cancha, sino fuera. Y lo estamos recuperando. Ya en el partido del clásico asomó con muchas ganas. Él está en perfectas condiciones, estoy seguro que para el próximo partido lo vamos a tener 100% en la cancha, y con la mentalidad a fondo. Es un jugador determinante que estamos seguros que en la última etapa del campeonato, donde verdaderamente se necesite la jerarquía de jugadores como él, sin duda que va a ser determinante.

-¿Cuál es la situación del profesor Fossati? ¿Exista o no el tricampeonato el continúa? ¿El proyecto con él es a largo plazo?

Esa es la intención. Él tiene contrato todo el año 2026 y, definitivamente, los contratos hay que cumplirlos. Estamos comprometidos con el comando técnico. Y seguros de que la experiencia de Jorge va a ser determinante para conseguir el tricampeonato, y bajo ese objetivo no cabe la menor duda que vamos a poder contar con él el próximo año.

-¿Cuál es la relación actual de la ‘U’ con Diego Romero? ¿Existe la posibilidad de que regrese el próximo año?

Se trata de un jugador de selección, un arquero que en el futuro va a ser importante para la ‘U’ y para la selección, así que aguardamos con tranquilidad de que pueda alternar y ver qué cosa es lo mejor para él y para el club a fin de año. Sí está la alternativa de poder tenerlo nuevamente.

-La ‘U’ es un club en un proceso concursal que cuida su bolsillo, pero ¿se podría pensar en un escenario en el que la ‘U’ salga a romper el mercado con un fichaje costoso?

No, por supuesto. Toda decisión deportiva está sostenida por el departamento de Finanzas. Es un aliado y es un filtro que tenemos en cada decisión que se toma en el club. Por supuesto que hay que considerar que los presupuestos cambian en la medida de que uno pueda lograr objetivos. Si nosotros llegamos a la Copa Libertadores, en lo que es la fase de grupo, sin duda que vamos a tener mucho más posibilidades de poder contratar o negociar a algún jugador que pudiera estar compitiendo con otro club.

******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.