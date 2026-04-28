Por Jasson Curi Chang

En Universitario de Deportes discutir del rendimiento, los malos centros, los pésimos achiques y que ningún refuerzo 2026 ingresó el domingo al campo es agotador para el hincha. La verdadera discusión está en el poder. La derrota 2-1 ante Alianza Atlético terminó de confirmar que la goleada frente a Deportivo Garcilaso fue solo un paréntesis, no un punto de quiebre. Y en medio de ese escenario, la pregunta se vuelve inevitable: ¿Quién manda hoy en la ‘U’? ¿Álvaro Barco o Franco Velazco?

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