“Álvaro Barco parece un jugador de póker adicto a las apuestas arriesgadas”: Ortiz Bisso y una mirada a la ‘U’, Alianza y los otros candidatos al título 2026

¿Cómo se levanta un club después de que tres de sus principales jugadores son denunciados por presunta violación? Aunque nada atenuará el dolor emocional y físico de la presunta víctima, los primeros pasos de Alianza han sido correctos: separar indefinidamente a los involucrados y ponerse a disposición de las autoridades. Mirar a un costado o buscar una justificación idiota (“estaban en su día libre”, “es un asunto personal”) hubiese sido un error incalificable. Ahora solo queda dejar que actúe la ley.

Reenfocar al plantel en el objetivo deportivo es un reto gigantesco. El equipo puede hundirse psicológicamente, sofocado por el remezón reputacional y la vergüenza como ocurriera con Argentina en el 94, tras el doping de Maradona. Pero también tiene el campo libre para utilizar esta situación como un incentivo para fortalecerse como grupo. Lo difícil es conseguirlo.

Con todo esto, las cartas vuelven a barajarse de cara al inicio del torneo. Los íntimos eran quienes mejor llegaban. La pretemporada fue exigente y enfrentaron a clubes que realmente los pusieron a prueba. Ante Colo Colo, los botines mágicos de Cantero y el reencuentro con el gol de Ramos despertaron las esperanzas de sus hinchas. Luego se desató el escándalo del hotel Hyatt y las sonrisas se esfumaron. Reemplazar a dos defensores titulares y a uno de los puntales de la volante a una semana del inicio del campeonato pondrá a prueba todas las capacidades de Guede.

Universitario sigue siendo una apuesta. Ha perdido a dos jugadores clave (Ureña y Vélez), estrenará arquero (¿Romero o Vargas?) y entrenador (Javier Rabanal). De sus cinco refuerzos, solo uno viene con un cartel irreprochable (Alzugaray). Luego, ha sumado dos futbolistas sin mucho brillo (Fara y Fértoli) y un par de monedas al aire (Gassama y Miguel). Antes que director deportivo, Álvaro Barco parece un jugador de póker adicto a las apuestas arriesgadas. En su versión 2026, el tricampeón ha jugado a ser la San Martín.

El perfil bajo de Cristal no deja de sorprender. Perdió a Pretell, se le escurrió Advíncula y trajo al brasileño Gabriel Santana, un veterano centrocampista con pasado en Flamengo. El único que ha alzado la voz ha sido Autuori, indignado por las inconsistencias de nuestra organización futbolística. Después de muchos años, el hincha celeste enfrenta una nueva temporada con el mismo entusiasmo que un ciudadano de Groenlandia luego de escuchar a Trump.

Javier Rabanal comandará Universitario en la temporada 2026. (Foto: Universitario)

Melgar fue el equipo que empezó a trabajar más temprano, pero a juzgar por lo que mostró en sus amistosos con la U, se lo vio gelatinoso en defensa y poco inspirado de la volante para arriba. El subcampeón Cusco mantuvo su silencio habitual. Aseguró a Callejo y refrescó su tesorería con la venta de Ramos. ¿Lo mejor? La permanencia de Rondelli en el banco. ¿Y el Cajamarca de Barcos? Ha hecho ruido por su sponsor (el comediante Jorge Luna) y sus contrataciones (Lavandeira, Míguez). Hace falta saber si la sobredosis de naftalina le alcanzará para sobrevivir.

¿Y el resto? Literalmente, sin novedad en el frente.

Así llegamos a una nueva edición de la Liga 1, con la mayoría de clubes impagos porque, para variar, 1190 tiene problemas financieros. Como diría el funado Julio Iglesias, en el fútbol peruano “la vida sigue igual”.

