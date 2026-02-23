Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Álvaro Barco se pronunció sobre la presencia de micrófonos ocultos en el Alberto Gallardo. (Foto: GEC)
Álvaro Barco se pronunció sobre la presencia de micrófonos ocultos en el Alberto Gallardo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, se pronunció sobre los micrófonos encontrados en el palco asignado a la institución crema en el estadio Alberto Gallardo, previo al inicio del partido contra Sporting Cristal el fin de semana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.