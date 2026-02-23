Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, se pronunció sobre los micrófonos encontrados en el palco asignado a la institución crema en el estadio Alberto Gallardo, previo al inicio del partido contra Sporting Cristal el fin de semana.

En tono de sorpresa, Barco cuestionó la ubicación de estos dispositivos en el lugar al que habían sido asignados. “Es un chiste haber encontrado micrófonos en la zona donde hemos estado. Estamos hablando de cosas extremas en el fútbol; parece ‘montesinesco’“, expresó.

🚨 Se detectaron micrófonos camuflados encendidos en la zona destinada a la dirigencia de Universitario. En estos momentos también se están buscando en los camerinos.



⚠️ Grabar audio sin consentimiento puede constituir un delito.



👀 Esto debe investigarse. pic.twitter.com/2YfWRf46GK — Tiempo Crema 1924 (@TiempoCrema1924) February 21, 2026

La situación ha generado incomodidad en tienda crema, pues nunca se les advirtió de la ubicación de estos micrófonos en la previa del partido. Eso sí, cuestionan la intencionalidad que haya tenido el club rimense.

Por otro lado, Barco también se refirió a las declaraciones de Paolo Guerrero, quien había afirmado que la U están más pendientes de lo que pasa en La Victoria y no en su propio equipo.

“Es el enemigo máximo (Alianza), los 90 minutos de juego. No nos preocupa su equipo como dice Paolo”, afirmó el directivo, quien puso paños fríos a la situación.

