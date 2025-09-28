Álex Valera marcó un doblete para la victoria de Universitario de Deportes por 3 a 2 sobre Cusco FC. El delantero ‘crema’ fue la figura del partido y ya es el tercer máximo goleador de la Liga 1 Te Apuesto.

Álvaro Barco, administrador de la ‘U’, alabó el rendimiento del delantero de 29 años, que se encuentra a un gol de igualar su mejor marca goleadora en primera división conseguida en 2023.

“Hay jugadores que se destacan individualmente, pero este es un equipo donde el colectivo realmente es lo más importante. Si bien es cierto, ya Valera se está de alguna manera desprendiendo de los demás en cuanto a los goles, pero en líneas generales todos tienen la capacidad para meter gol, lo han hecho durante todo el campeonato”, mencionó.

“No cabe duda que se merece un contrato importante aquí.Me gustaría tener a Alex durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero.Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad”, agregó.

¡SE MANTIENEN FIRMES! Álvaro Barco 👤, director deportivo de @Universitario 🟠: “Los jugadores están preparados para enfrentar este último tramo. Todavía falta, pero este ha sido un paso sumamente importante”. pic.twitter.com/AGCWTKxLZz — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 28, 2025

*******

