El debate sobre los derechos de televisión en el fútbol peruano se intensifica con las declaraciones de Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, quien abordó la problemática y lamentó la situación actual de los clubes con el operador que posee los derechos.

El directivo calificó la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de ceder los derechos en su momento como “una de las decisiones más nefastas” de esa gestión. “Creemos que hemos perdido “la gallina de los huevos de oro”, ahora vamos a intentar ver qué hacemos con los derechos de televisión porque hay un conflicto muy serio entre el operador que hoy tiene los derechos con los clubes, que es la falta de pagos, que Universitario gozaba con toda puntualidad”, afirmó Barco en declaraciones al programa Tiempo Crema.

El foco del conflicto, es “muy serio” y radica en la falta de pagos puntuales por parte del operador actual, un problema que Universitario no padecía anteriormente. Ante esta situación, Barco propuso una estrategia de cambio: “Es momento que Universitario, a través de Franco (Velazco), lidere esta posibilidad de encontrar un nuevo operador, que pueda intentar competir con lo que tenemos hoy”.

“Si bien es cierto, la ‘U’ no depende directamente de los derechos de televisión, pero es una parte importante en su presupuesto anual, por otro lado los clubes más pequeños sí dependen de eso. Ojalá podamos encontrar a un nuevo operador, que nos pueda permitir planificar a través de pagos puntualmente”, añadió.