Los defensas de Universitario de Deportes, Williams Riveros (paraguayo) y Matías Di Benedetto (argentino) no lograron aprobar el examen para su nacionalización peruana. Álvaro Barco, director deportivo del club, salió al frente para poner paños fríos y dejar un mensaje claro.

El directivo fue tajante al señalar que el club ‘crema’ respeta los procesos de las instituciones correspondientes y desmintió la injerencia política.

“Somos respetuosos de los procesos y desmiento que Universitario tenga manejo político. Respetamos a la institución y, en ese sentido, hemos tenido la mala suerte de que por el momento haya sido rechazada, pero no tenemos la confirmación de que Riveros y Di Benedetto no puedan ser nacionalizados”, mencionó.

Álvaro Barco indicó que la situación de los defensores no trastoca la planificación del año.

“Tenemos esa alternativa que los clubes, de manera unánime, han acordado que se puedan usar siete extranjeros en cancha, por lo que no complica para nada la planificación”, manifestó.