Universitario de Deportes no vive su mejor momento futbolístico y las miradas se han centrado en los refuerzos extranjeros, quienes en su mayoría no han rendido en la Liga 1 2026.

Por ello, Álvaro Barco indicó que el club está trabajando en la recuperación de los fichajes lesionados, especialmente Héctor Fértoli y Sekou Gassama.

“El tema es recuperar a todos los lesionados, no solo los extranjeros, que han tenido muchas dificultades. Creo que en una semana más Héctor (Fértoli) estará integrado normalmente a las prácticas. Estoy seguro que van a llegar en las mejores condiciones”, inidicó.

“La preocupación más grande la tenemos con Gassama, pero vamos a recuperarlo y evaluaremos cuál es la posición de él”, agregó.

Asimismo, no dudó en enfocarse en Gassama, que ha sido sin duda el fichaje más criticado por la hinchada ‘crema’.

“Nos preocupa el tema físico de Gassama. Creo que el tema pasa por recuperarlo físicamente, porque es un jugador que puede marcar diferencias y vamos a apoyarlos a todos para que los refuerzos sean lo mejor para la ‘U’”, aseguró.

Por último, se refirió sobre la contratación de Bryan Reyna.

“Más allá de que ya teníamos el plantel cerrado, es un jugador seleccionable, con una velocidad diferente, y tanto en la Copa Libertadores como en el campeonato podemos utilizarlo en cualquiera de los puestos de ataque. Se presentó la oportunidad en un momento en que tanto él como Belgrano nos ofrecieron esta posibilidad deportiva de contar con él, y la decisión fue fácil“, apuntó.