Resumen

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El director deportivo de Universitario de Deportes se pronunció sobre la actualidad de los refuerzos extranjeros. (Foto: GEC)
El director deportivo de Universitario de Deportes se pronunció sobre la actualidad de los refuerzos extranjeros. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes no vive su mejor momento futbolístico y las miradas se han centrado en los refuerzos extranjeros, quienes en su mayoría no han rendido en la Liga 1 2026.

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