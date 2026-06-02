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Álvaro Rojas regresa a Universitario: Cienciano anunció el fin de su préstamo. (Foto: Cienciano)
Álvaro Rojas regresa a Universitario: Cienciano anunció el fin de su préstamo. (Foto: Cienciano)
Por Redacción EC

Cienciano confirmó oficialmente la salida de Álvaro Rojas. El volante peruano dejará el conjunto imperial luego de que Universitario de Deportes decidiera ejecutar la cláusula de retorno contemplada en el acuerdo de préstamo firmado entre ambas instituciones.

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