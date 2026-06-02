Cienciano confirmó oficialmente la salida de Álvaro Rojas. El volante peruano dejará el conjunto imperial luego de que Universitario de Deportes decidiera ejecutar la cláusula de retorno contemplada en el acuerdo de préstamo firmado entre ambas instituciones.

“Informamos a nuestros hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el Club Universitario de Deportes ha decidido hacer efectiva la cláusula establecida en el convenio de préstamo del futbolista Álvaro Rojas”, señaló el elenco imperial.

Además, el club destacó el profesionalismo mostrado por el mediocampista durante el tiempo que defendió la camiseta roja. Rojas había logrado sumar minutos importantes y se convirtió en una alternativa constante dentro del plantel cusqueño.

“Agradecemos a Álvaro Rojas por la entrega, profesionalismo y compromiso que ha demostrado durante su etapa en nuestra institución”, agregó Cienciano, que ahora deberá reforzarse para suplir algunas salidas de su plantel.

Con su regreso a Universitario, el volante buscará convencer al comando técnico dirigido por Héctor Cúper y pelear por un lugar en el once titular de cara al Torneo Clausura.

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