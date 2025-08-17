Universitario de Deportes empató 1-1 ante Sport Huancayo, este domingo 17 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. En una de las jugadas polémicas, Hugo Ancajima no fue amonestado por una dura entrada sobre Josuee Herrera.

Ambos jugadores fueron a disputar el balón. El jugador ‘crema’ logró pisar a Herrera, quien quedó visiblemente adolorido en el terreno de juego.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Ancajima no fue amonestado, y el árbitro no fue llamado por el VAR. Así que el juego continuó tras atender al jugador del ‘Rojo Matador’.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.