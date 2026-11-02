El gigante despertó. Pasó 10 meses, 4 técnicos y mil amarguras en este 2026 donde, finalmente, solo le importa el ‘Tetra. Hoy que lo mira con verdaderos ojos de pasión y con una ilusión intacta, y al fin y albo puede afirmar que cada caída valió la pena. Todo en su lugar, Universitario. Triunfo 3-1 ante Atlético Grau en Trujillo con remontada en cancha y exhibición de aliento en las tribunas.

Todos puestos en el lugar donde les toca pelear. Los capitanes Polo, Flores y Calcaterra ratificados. Los goleadores Lapadula y Alzugaray renovados. Los generales Riveros, Fara y Santamaría reafirmados. Y el equipo: líder del Clausura con 30 puntos, a falta de 3 fechas por jugarse.

Esto tiene que ver directamente por cómo el efecto Bustos pegó fuerte en la ‘U’. En un mes, el entrenador campeón del centenario ordenó la casa. Puso a quien tenía que jugar y le mejoró el ánimo a un plantel al que le pesaba la mochila del tricampeonato. Solo así se entiende que jugadores que con Rabanal no funcionaban, con Araujo no corrían y con Cúper desaparecieron de la listas hoy sean los pilares que sostienen el sueño de un campeonato más.

Jugadores de Universitario festejan el triunfo en Trujillo (Foto: Liga1)

Ayer, el técnico volvió a dirigir en cancha y el equipo sintió sus órdenes a pesar de entrar dormido. A los 5′, un rebote que dejó Romero fue aprovechado por Adrián Fernández para el 1-0 local.

Allí comenzó el show de Bustos, que no se cansó de pedirle a Polo que encare por su zona. Fue, justamente, Andy quien tomó el balón y rompió líneas para marcar el 1-1 cuando menos orden tenía el equipo crema. El carrilero va encontrando su mejor versión con Bustos de técnico. Contra Grau demostró ser un Fórmula Uno por la banda derecha: corrió 266.4 metros con el balón, arrancó 30 carreras totales en el partido de las cuales 9 fueron progresivas en ataque, sumó 4 contribuciones defensivas, 3 despejes y 5 recuperaciones, según información de Sofascore que lo calificó con 9 puntos.

El empate fue un golpe en el ánimo de Grau. La ‘U’ pasó a controlar el partido (58% de posesión del balón en el 1T) y si no fuese por el viento en contra y por las intervenciones del portero Patricio Álvarez hubiera roto la paridad en los primeros 45′.

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La vieja escuela

En el segundo tiempo, la ‘U’ le tiró todo el peso ofensivo encima a Grau, que apenas pudo cruzar la línea del mediocampo. Concha y Flores intentaron asociarse con Polo e Inga, y llegaron los mejores minutos de los cremas. Hasta Lapadula estrelló una media tijera en el palo de los piuranos.

La clave estuvo en el ingreso de Alzugaray por Flores a los 60′. Con Licha en cancha, Bustos le pidió a Inga que llegue hasta la línea final del campo. En el segundo intento, el chimbotano tiró un centro que Lapadula encontró, acomodó y definió para el 2-1 en el marcador (69′). El ‘Bambino’ sigue en racha y ya suma 8 goles y 3 asistencias en 14 partidos con la ‘U’ en el Clausura.

El equipo de Bustos no dejó de insistir. En un torneo donde la diferencia de goles parece que definirá el final de fotografía, la ‘U’ buscó ampliar el marcador. También se sintió el desgaste de Grau que resistió de igual a igual por 60′.

Universitario vs. Atlético Grau se enfrentan por el Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

Al minuto 76′, Alzugaray cobró un perfecto tiro libre que dibujó una parábola y se clavó en el arco de Grau. El 3-1 solo hizo justicia a todos los esfuerzos de la ‘U’. Licha solo en el Clausura suma 4 goles (7 en el año) más 3 asistencias (4 en el 2026). Su rol de suplente le da a Bustos la opción de tenerlo como un AS bajo manta. Ha marcado en las dos úitimas fechas como prueba de que el primer suplenete es él.

Párrafo aparte para el trabajo de Horacio Calcaterra. A sus 37 asumió un rol vital en las aspiraciones de Universitario: ser volante ancla del inamovible 3-5-2. Contra Grau, ‘Calca’ fue otra vez uno de los más resaltantes en el campo. Completó 24 de 28 pases, y en campo rival dio 18 pases acertados además de ganar 4 de 4 duelos y recuperar 2 veces el balón.

La U era un gigante dormido. Le costó despertar y hoy celebra ser el único puntero del Clausura. A 3 fechas del final, lo mejor para el equipo de Bustos es depender de sí mismo para salir campeón y jugar una posible final contra el compadre.

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