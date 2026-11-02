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Resumen

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Polo, el mejor de la era Bustos, Lapadula y Alzugaray anotaron en el 3-1. Solo faltan 3 fechas para el final del torneo. | Foto: Universitario de Deportes
Polo, el mejor de la era Bustos, Lapadula y Alzugaray anotaron en el 3-1. Solo faltan 3 fechas para el final del torneo. | Foto: Universitario de Deportes
Por Jasson Curi Chang

El gigante despertó. Pasó 10 meses, 4 técnicos y mil amarguras en este 2026 donde, finalmente, solo le importa el ‘Tetra. Hoy que lo mira con verdaderos ojos de pasión y con una ilusión intacta, y al fin y albo puede afirmar que cada caída valió la pena. Todo en su lugar, Universitario. Triunfo 3-1 ante Atlético Grau en Trujillo con remontada en cancha y exhibición de aliento en las tribunas.

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