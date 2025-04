Una nueva semana agitada comienza para Universitario hoy cuando visite a Ind. del Valle por Copa Libertadores (9:00 p.m.). En medio de estas pruebas, conversamos Piero Alva, el hombre al mando del futuro de la cantera crema, quien habla sobre cómo afrontarán los retos en las divisiones menores y cómo se inculca el espíritu en los más chicos.

Tras salir campeones en el Torneo de Reservas 2024 y tener una destacada actuación en la Copa Libertadores Sub 20 de este año, ¿cómo se han preparado para afrontar la Liga 3?

El equipo que va a disputar Liga 3 está muy fuerte, es un muy firme. Ahora, la verdad, es un equipo que se está trabajando para ascender a Segunda División (Liga 2). Yo no manejo al equipo de Liga 3 (lo dirigirá Jorge Araujo), pero está haciendo un superbuen trabajo, se le está protegiendo a los chicos y tratando de seguir dándole armas, herramientas y la posibilidad de competir de la mejor manera en esta Liga 3. Sinceramente, la intención del equipo es buena. Y como te digo, estamos tratando de cuidar y hacer competir a nuestros a nuestros muchachos, pero hay bastantes limitantes que no dejan que terminemos de cerrar su preparación y su desarrollo. Será un poco más lento de lo esperado, pero creo que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que esos chicos crezcan, se desarrollen y pronto puedan empezar a marcar una diferencia y, definitivamente, en empezar a poblar, como antes de repente se hacía un poquito más seguido, los equipos profesionales si es que no es el primer equipo de la ‘U’.

¿Qué expectativas del torneo de Liga 3?

Evidentemente, pues no termina de ser un torneo apuesta o no llega a ser el torneo que todos, seguramente, esperábamos por muchos sentidos. Porque los equipos no están logrando quizás tener la mejor infraestructura para que se pueda jugar en buenas canchas. (Será) un torneo con pocas fechas, lamentablemente, siempre dándole pocas fechas para competir a los equipos juveniles. Muy pocos torneos, torneos de bajo nivel, de baja infraestructura donde los chicos no pueden hacer más que tratar de hacer una competencia interna, y sobre eso tratar de crecer. Entonces, es un poco lento todo este cambio que se quiere generar en algunos en algunos clubes, que puedo ver en Menores. Así estamos hoy, lamentablemente. La segunda profesional también es lo mismo. Te da poco o nada. Torneo de pocas fechas, y donde los equipos te van cumpliendo mientras va compitiendo y tiene alguna posibilidad, una vez que deja de haber posibilidades empieza otra vez la informalidad. Y pues, los entes que tienen que asegurar un torneo de nivel, de calidad y que año a año crezca, pues parece que hay algún tema ahí que no los deja, no se puede trabajar tranquilo porque la verdad está muy mal ese torneo de Segunda (Liga 2). Esperemos pues que en Liga 3 los mismos equipos se preocupen por brindar algo más, porque si no va a ser muy difícil todo.

¿Cuál es el otro gran proyecto en Menores que tiene la ‘U’ este 2025?

Bueno, de hecho este 2025 tenemos algunos torneos importantes. Está el de tratar de conseguir un ascenso a la Liga 2 con el equipo, y poder tener presencia en Segunda, donde podamos mostrar a los chicos y que puedan terminar de formarse con un roce un poco más profesional. También tenemos el de la Sub-18, y tratar de campeonar para clasificar al torneo a la Copa Libertadores del próximo año. Con ese mismo grupo hay un torneo que es la Copa Mitad del Mundo, que se ha repotenciado este año y que tenemos la posibilidad de poder competir, nuevamente. Y ahora si la intención es tratar de ir y hacer ya una diferencia y y seguir mostrando a nuestros chicos. Así que hay algunos objetivos, la verdad, sobre los chicos más grandes, digamos, los chicos que ya están terminando su proceso de desarrollo y, también, los que están en pleno desarrollo, la Sub 13, Sub 14, Sub 15 siempre estamos ahí. Ahora tienen la chance de empezar a jugar torneos internacionales, a tratar de seguir en su desarrollo, crecimiento, que tengan otras experiencias, otra competencia y que traten de salir de la burbuja en la que vivimos con estos torneos de poca calidad en infraestructura, de poco nivel en muchos sentidos. Como te contaba, es difícil poder seguir desarrollándose a gran nivel, pero tenemos que tratar nosotros de darle competencia desde adentro para poder hacer que estos muchachos puedan desarrollarse lo mejor posible. Los objetivos del club, de verdad, están firmes y siempre tratando y soñando que en algún momento esto cambiará para bien, y que pues podamos realmente darle a nuestros muchachos torneos que se merecen, que se necesitan, y que pues no pasen a jugar campeonatos de 4, 5 o 6 meses, y después los otros 6 meses están están solamente entrenando, sin competencia.

No te quiero apurar, pero el hincha siempre está pendiente de qué jugador de las canteras puede saltar al primer equipo...

Te nombraría a varios muchachos, no solamente un par, te nombraría varios, estoy seguro que van a tener la posibilidad de escuchar sus nombres en los próximos meses, sin ninguna duda, pero me parece injusto porque sí veo una camadita de muchachos que es muy simpática y que podría tener las mismas chances. Después, obviamente, el profe es coge lo que mejor le parece a él bajo su perspectiva. Esa libertad siempre la ha tenido el profe Busos y es lo más justo. Pero sí estoy seguro que los está mirando, está súper atento y vamos a mirar caras nuevas dentro cons chicos de la institución dentro del primer equipo. Y van a competir, yo creo, que de la mejor manera, sin complejos. Espero que cuando les toque tener la oportunidad hagan lo mismo que hacen en Menores.

Los nuevos años maravillosos

¿Cómo se vive la gestión del club desde adentro?

La gestión que se está haciendo en el club es definitivamente buena, más allá de resultados, porque nosotros somos un país súper resultadista, aunque no se estuvieran haciendo bien las cosas, el resultado manda, lamentablemente. Pero tenemos la suerte que en nuestro caso, en el caso de la U, las cosas se están haciendo bien. Se está gestionando todo bien, se está tratando de administrarlo como un equipo realmente profesional, de hacerlo crecer utilizando básicamente el nombre y el peso que tiene la institución. Entonces, hoy los sponsors todos quieren estar en en el club, la gente todos quieren ir al estadio. Los resultados están acompañando, seguramente también por todo ese trabajo que hay detrás y al club le viene muy bien. Es la realidad.

¿Cuánto significa para ti como jefe de la Unidad Técnica de Menores que el club esté construyendo un estadio propio para sus divisiones menores?

Se están dando pasos firmes, pasos sólidos para que esto pueda poco a poco pueda tener la posibilidad de manejarse como un equipo profesional, empezar a invertir de manera importante para que no solamente se consoliden a nivel local, sino también a nivel internacional. Y quién sabe empezar también a hacer giras internacionales y que la marca empiece a a trascender fuera de nuestras fronteras. Eso sería lo más lo más lindo, pero bueno, poco a poco me parece que las cosas se están haciendo bien. Y respecto al estadio que van a construir aquí con una capacidad de 5 mil personas es extraordinario. Eso para mí no solamente me pone feliz como hincha, sino como trabajador. Viendo el esfuerzo que hacen los chicos para salir adelante, para tratar de hacerse un nombre, para tratar de competir y poder llegar a su sueño más preciado es estar en Primera División. Ahora, poder tener la chance de tener un estadio de esa envergadura en tu predio es algo muy grande, es un un plus muy grande, que te permite soñar de igual forma. Así que nada, súper entusiamado, súper feliz, con las ganas de verlo. Esa obra va a ser magnífica.

¿Qué cambios has notado tú en Menores de la ‘U’ desde desde que llegaste? ¿Qué es lo que el hincha tiene que saber y conocer hoy?

Bueno, el cambio más grande es el estado de Vídú, con prácticamente todos los los campos que hay, digamos habitables donde se puede practicar. Tenemos muchos campos en muy buenas condiciones. La obra más importante, definitivamente, es el Centro de Alto Rendimiento (CAR Universitario), que permite no solamente tener ciertas comodidades de los camerinos, y que los chicos se pueden ir bañados, etcétera, sino también el comedor. Por ejemplo, hoy en la mañana toman desayuno y almuerzan, prácticamente, 60 o 70 personas ahí en el comedor, y en la tarde me parece que pasa algo muy similar. Eso también es un crecimiento muy grande, que los chicos puedan tener una buena ingesta después de un entrenamiento importante. Así que el club te pueda dar algunas herramientas o que te pueda tratar como hoy estamos tratando de hacerlo con los chicos. Es lindo porque, además, es superdura la competencia interna. El proceso, al menos es un recuerdo muy grato que se van a llevar porque no todos los jóvenes pueden ser profesionales. Lo que sí puede hacer es ayudarlos a que su futuro cambie.

Desde el primer equipo hay manifestaciones de jugadores que se sienten identificados con la ‘U’, ¿cómo plasmar este mensaje en las Divisiones Menores? ¿Cómo se fomenta este espíritu?

Lo que pasa es que la identidad es algo que tú lo encuentras en el día a día, sinceramente. El club tiene una esencia que es muy difícil de perderla. Lo que estamos volviendo a incorporar a esa esencia es añadirle algunos principios y valores que siempre ha tenido el club. Sobre todo trabajar también de una manera muy personal e integral a la persona, al ser. Porque no podemos solamente calificar al jugador de fútbol, hay una persona detrás, que es lo más importante que tiene que crecer para poder cumplir no solamente un sueño, sino que pueda desarrollarse y pueda potenciar sus habilidades al máximo nivel bajo ciertos parámetros. El chico de la ‘U’ acepta y cree mucho en sus técnicos de turno. Entonces, es muy importante que nosotros podamos hablarles con la verdad y tratar de darle muchísimas herramientas para que ellos realmente puedan progresar y mejorar, porque ellos confían mucho en nosotros. El club tiene una esencia que la encuentras en todo en todo momento. Cuando vas a la cancha, solamente mirando un partido de fútbol del club, en cada rincón de la institución, te la transmite el hincha desde casa.

¿Se trata de rodear bien a los juveniles con la identidad?

Por eso lo único es rodearlo de buenas intenciones, de buenos sentimientos y con ciertos estándares de principios, de valores que hagan también crecer a la a la persona, y que se puedan desarrollar de mejor manera dentro del deporte. Para el hincha siempre va a ser un poco más fácil, porque es algo que se lleva adentro, que se transmita y es genética básicamente como lo que veas de los padres, es así. El club tiene eso muy arraigado.

En el centenario, la Reserva consiguió salir campeón, ¿qué otros objetivos en menores se consiguieron y qué es lo que se proyecta a futuro?

Han habido resultados bastantes favorables que nos hace mirar un futuro inmediato con entusiasmado, pero no nos termina de mover el tema del resultado en sí. La verdad, sino más bien el proceso, las adaptaciones y, sobre todo, el desarrollo de los chicos. Nosotros hemos visto que los chicos se han desarrollado de una manera maratonesca quizás, se podría decir; o sea, ha habido una evolución muy agradable en muchos chicos, en planteles completos inclusive, que ha permitido competir en prácticamente en todas las categorías. Ahora hemos podido lograrlo con mejor eficiencia dentro del área de rendimiento, del área física y poderlo llevar de mejor manera con una metodología mucho más acorde y con un contraste, con una idea de juego que para nosotros es lo que sentimos que es Universitario de Deportes en sí. Entonces, estamos muy contentos, muy entusiasmados con eso y nosotros creemos que el 2025 y el siguiente año van a ser los de la consolidación en esto.

Entonces, ¿se viene años en los que la ‘U’ va a pisar firme en divisiones menores?

Sí, sí. Totalmente. De hecho, menores es muy peculiar, no te voy a mentir. Lamentablemente, es muy peculiar porque no podemos terminar de cuidarlos o protegerlos en todo sentido a nuestros chicos, porque como hay mucha falta de infraestructura. Si un equipo no tiene un predio adecuado, no deberían permitirles jugar en un predio que no esté acorde. Yo siempre he pensado que en Menores no debería haber localía. Simplemente la localía es el para el que tiene mejor localía. Por ejemplo, no sé, nosotros jugamos con un “equipo X” y ellos consiguen para esa fecha qué sé yo, el Estadio Nacional, pues nos vamos a jugar al Nacional o nos vamos a jugar a donde ellos nos lleven, siempre y cuando su predio sea mejor que el que nosotros tenemos. Para poder así cuidar a los chicos, evitar obviamente lesiones, situaciones, problemas, etcétera. Dentro del fútbol de menores hay muchas cosas todavía por resolver y organizar mejor. Estamos en el proceso de crecimiento, de adaptaciones y también, bueno, de que los chicos aprendan, sean humildes y sean inteligentes para saber cómo actuar en cualquier circunstancia, y poder sacar lo mejor de ellos en cualquier momento. Sin depender de cosas externas que te hagan mermar tu rendimiento, sino, al contrario.

La ‘U’ es bicampeón con un sistema táctico que le ha dado resultados, ¿este mismo sistema se usa en los equipos de Menores?

La reserva ha estado jugando, me parece, con ese sistema (en el 2024). Y después alguna categoría también ha jugado en algún momento con ese sistema, sobre todo las más chiquitas por un tema de cubrir el ancho del campo, básicamente. Pero a mí, sobre todo para menores, me parece muy importante la formación bajo el sistema de cuatro defensores. Por temas particulares, por cómo entiendo el juego ahora, y lo que he aprendido en los lugares donde he ido o los cursos que he llevado. Me gusta que todos tengan la la posibilidad de participar dentro del juego y que podamos saber y que podamos conocer, tanto defensivamente como ofensivamente cuál es mi labor en cada posición dependiendo el momento del juego. Eso para mí es muy importante, sobre todo por tema de demarcación, de cada posición individual. Yo siento que la mejor manera de aprender los conceptos de cada demarcación, de cada grupo de línea, es con la formación de cuatro defensores.

Las caras de Orejas Flores y Andy Polo están en el CAR, ¿cuánto influye la presencia de ambos para los menores?

De hecho es importante, porque son chicos nacidos en el club y son, justamente, una camada de muchachos que ha ha vuelto después de sus experiencias en el extranjero. Y que han sido jugadores de Primera División siendo muy muchachos. Son un ejemplo. Que estén en el club inspira a los chicos. Es una linda experiencia, es una linda oportunidad para que los chicos vean lo que realmente puedes obtener o puedes llegar a conseguir si realmente crees en tus condiciones. Si te dedicas a esto, si te esfuerzas, si identificas cosas y te abocas solamente a tu crecimiento. Tenerlos en todos lados, porque no solamente están en el CAR, vas para Primera y también están, los tienes ahí y son, definitivamente, de los mejores personajes y de los mejores jugadores que tenemos también gracias a Dios en la institución, porque son nuestros jugadores, son chicos de la casa. Entonces, algo más motivante que eso no creo que haya para los chicos.

¿Por qué en general en el Perú se trabaja poco en Divisiones Menores?

No sé si realmente se trabaje poco en Divisiones Menores. Creo que hay algunos clubes que sí trabajan bastante y tratan cada vez de hacerlo de mejor manera y andan siempre innovando y trayendo más información para mejorar justamente y que la competencia sea más importante, el desarrollo de los chicos sea más importante. Obviamente son poquísimas instituciones, ahora no importan los nombres de quiénes lo hacen, sino que hay que reconocer que sí, que hay instituciones que tratan de hacerlo lo mejor posible. El tema pasa, también, porque primero que nada nosotros todavía no entramos al negocio del fútbol, que es la venta de jugadores. Esa es la realidad. Entonces, todavía seguimos viviendo en todo sentido de triunfos y de resultados momentáneos. Ese es un poco, quizás, la realidad. No terminamos de forjar o de hacer que se vea un poco el trabajo que se hace porque hay una inmediatez siempre por resultados y por mantener a la gente contenta. Por así decirlo. Sobre todo los hinchas de los equipos grandes. Es algo que, como te digo, está se está tratando de cambiar de a poco. Por ejemplo, en la ‘U’ se está tratando de ir desarrollando el talento lo mejor posible y empezar a que se sumen juveniles a Primera, que ya se puedan imponer desde su calidad, su juego, su fuerza sin tener que pasar procesos o adaptaciones como antes sucedía. Pero también hay que aceptar que faltan políticas, definitivamente, más firmes en ese sentido. En poder hacer jugar a los chicos y mostrarlos. El tema de menores, desde la época que yo era muchacho, ha sido siempre muy complejo porque es todo siempre la escogencia, normalmente en menores, es a través de amistades, de conveniencias, favoritismos, etcétera. Entonces, siempre fue un poco complicado. Ahora, lo que a mí me me apena y me da mucha bronca es que, claro, se tienen malos resultados en los últimos sudamericanos, pero siempre se termina señalando los muchachos. Y yo lo vengo diciendo hace un tiempo, no hay malos jugadores en Divisiones Menores, no hay malos elementos. Definitivamente, no es la realidad. Los he visto últimamente haciendo pocos puntos, o cero puntos, y siendo inclusive goleados. No, esa no es la realidad de las División Menores.